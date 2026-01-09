"Quem mandou ela tocar no rosto?": Uma cantora no centro de um debate estético

PinkPantheress, a sensação pop britânica com um estilo geek-chic, incendeia as redes sociais com seu look em um evento da Chanel, ao mesmo tempo em que gera um acalorado debate sobre rumores de cirurgia plástica.

Estilo geek chic à la Chanel

Em 7 de janeiro de 2026, no Chateau Marmont em Los Angeles, PinkPantheress compareceu a um jantar em comemoração à linha de joias finas Coco Crush da Chanel. A cantora optou por um look colegial completo: um cardigã ajustado com detalhes brancos sobre uma regata, uma minissaia de tricô ultracurta, sapatos Mary Jane pretos e meias brancas de cano alto — uma estética sedutora popularizada por Hailey Bieber e Jennie, do grupo feminino sul-coreano Blackpink. Essa escolha transforma a "nerd" em um ícone fashion, fiel ao seu estilo retrô-futurista.

Polêmica estética nas redes sociais

As fotos do evento rapidamente provocaram uma tempestade: "Quem disse para ela mexer no rosto?" , exclamou um internauta , enquanto outro lamentava: "As mulheres mais bonitas fazem Botox sem nenhum motivo aparente, e isso me deixa muito ansioso". No TikTok e no X (antigo Twitter), as especulações sobre sua rinoplastia e preenchimento labial dividiram fãs, que defenderam sua transformação natural, e detratores, que denunciaram um "antes e depois" artificial.

Aceitação positiva do próprio corpo diante do julgamento

Essa reação negativa revela as armadilhas da fama: julgar um rosto sem provas reforça padrões tóxicos. PinkPantheress, cuja música já celebra a autenticidade genuína, personifica a positividade corporal essencial — ninguém precisa justificar suas escolhas corporais, sejam elas naturais ou com intervenções estéticas. Criticar a aparência de uma artista desvia a atenção do seu talento: sua voz doce e samples dos anos 2000 merecem atenção, não análises faciais minuciosas.

PinkPantheress transcende a controvérsia ao afirmar sua evolução, lembrando-nos que a beleza evolui sem manual de instruções. Sua passagem pela Chanel consolida uma estética híbrida — delicada, ousada, atemporal — que desafia categorizações. Em um mundo obcecado pela "naturalidade", ela prova que o chique rima, acima de tudo, com confiança, com ou sem Botox.