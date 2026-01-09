Search here...

"Quem mandou ela tocar no rosto?": Uma cantora no centro de um debate estético

Anaëlle G.
@pinkpantheress/Instagram

PinkPantheress, a sensação pop britânica com um estilo geek-chic, incendeia as redes sociais com seu look em um evento da Chanel, ao mesmo tempo em que gera um acalorado debate sobre rumores de cirurgia plástica.

Estilo geek chic à la Chanel

Em 7 de janeiro de 2026, no Chateau Marmont em Los Angeles, PinkPantheress compareceu a um jantar em comemoração à linha de joias finas Coco Crush da Chanel. A cantora optou por um look colegial completo: um cardigã ajustado com detalhes brancos sobre uma regata, uma minissaia de tricô ultracurta, sapatos Mary Jane pretos e meias brancas de cano alto — uma estética sedutora popularizada por Hailey Bieber e Jennie, do grupo feminino sul-coreano Blackpink. Essa escolha transforma a "nerd" em um ícone fashion, fiel ao seu estilo retrô-futurista.

Polêmica estética nas redes sociais

As fotos do evento rapidamente provocaram uma tempestade: "Quem disse para ela mexer no rosto?" , exclamou um internauta , enquanto outro lamentava: "As mulheres mais bonitas fazem Botox sem nenhum motivo aparente, e isso me deixa muito ansioso". No TikTok e no X (antigo Twitter), as especulações sobre sua rinoplastia e preenchimento labial dividiram fãs, que defenderam sua transformação natural, e detratores, que denunciaram um "antes e depois" artificial.

Aceitação positiva do próprio corpo diante do julgamento

Essa reação negativa revela as armadilhas da fama: julgar um rosto sem provas reforça padrões tóxicos. PinkPantheress, cuja música já celebra a autenticidade genuína, personifica a positividade corporal essencial — ninguém precisa justificar suas escolhas corporais, sejam elas naturais ou com intervenções estéticas. Criticar a aparência de uma artista desvia a atenção do seu talento: sua voz doce e samples dos anos 2000 merecem atenção, não análises faciais minuciosas.

PinkPantheress transcende a controvérsia ao afirmar sua evolução, lembrando-nos que a beleza evolui sem manual de instruções. Sua passagem pela Chanel consolida uma estética híbrida — delicada, ousada, atemporal — que desafia categorizações. Em um mundo obcecado pela "naturalidade", ela prova que o chique rima, acima de tudo, com confiança, com ou sem Botox.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Jennifer Aniston desfaz o mito: a cor real do seu cabelo vai te surpreender.
Article suivant
"Quanto mais velha fica, mais bonita ela se torna": aos 57 anos, Lucy Liu fascina com sua elegância.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A filha de Kate Moss está causando sensação na praia com um look que não passa despercebido.

Filha da lendária Kate Moss, Lila Moss está causando sensação no Instagram com fotos tiradas durante suas férias...

"Quanto mais velha fica, mais bonita ela se torna": aos 57 anos, Lucy Liu fascina com sua elegância.

A atriz, produtora, diretora, pintora e escultora americana Lucy Liu está cativando as redes sociais com sua elegância...

Jennifer Aniston desfaz o mito: a cor real do seu cabelo vai te surpreender.

Símbolo da loira californiana "perfeita" desde a popular série americana "Friends", Jennifer Aniston acaba de fazer uma revelação...

Resposta mordaz de Miley Cyrus a um fotógrafo

Miley Cyrus causou alvoroço recentemente no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs durante uma discussão com um...

Aos 59 anos, a aparência dessa modelo é cativante.

Chuando Tan, fotógrafo e ex-modelo singapuriano nascido em 1966, ostenta um rosto delicado, um físico atlético e um...

"É o corpo de uma mulher saudável": ela responde às críticas sobre seu físico.

Lara Raj, integrante do grupo de K-pop KATSEYE, quebrou recentemente o silêncio diante de uma onda de comentários...

© 2025 The Body Optimist