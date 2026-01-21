Aos 53 anos, a cantora Vanessa Paradis marca o retorno de uma tendência inesperada.

A cantora, atriz e modelo francesa Vanessa Paradis está trazendo de volta uma tendência que muitos pensavam ser exclusiva para mulheres na casa dos vinte anos: a minissaia. Posando para a Madame Figaro, Paradis exibe um look Chanel da cabeça aos pés e confirma que a minissaia reinará absoluta em 2026.

Para um ensaio fotográfico em meados de janeiro de 2026, Vanessa Paradis optou por uma minissaia de cetim preta, combinada com uma blusa fluida e botas de couro até a coxa. O resultado: uma silhueta marcante que acentua suas pernas. Este look Chanel da cabeça aos pés, simples e incrivelmente eficaz, prova que, depois dos 50, a minissaia não é um acessório proibido, mas sim um campo fértil para experimentações estilosas.

A minissaia, estrela das passarelas de 2026.

2026 marca o retorno triunfal da minissaia: saias (muito) curtas na Dior, Prada, Chloé e Loewe, usadas com tudo, desde sapatilhas a botas de cano alto. A minissaia não está mais restrita à moda noturna; ela está conquistando o dia a dia, combinada com peças mais discretas. A tendência não para por aí: vestidos e shorts também estão ficando mais curtos, especialmente para o verão de 2026, refletindo um claro compromisso com a liberdade das pernas e um estilo mais descontraído.

Após 50 anos, o Mini como manifesto

Ao escolher uma minissaia aos 53 anos, Vanessa Paradis envia uma mensagem clara: a idade não é motivo para ditar o comprimento das nossas roupas — embora algumas pessoas ainda duvidassem disso. Seu look equilibra perfeitamente códigos da moda (botas acima do joelho, cetim) e elegância discreta (preto, linhas retas), oferecendo um guia inspirador para mulheres na faixa dos cinquenta anos. Este visual ignora a ideia de que "roupas curtas demais depois dos 50" e se junta a um movimento mais amplo de mulheres — famosas ou não — que reivindicam o direito de mostrar seus corpos, independentemente da idade.

Vanessa Paradis, eterna criadora de tendências.

Desde sua estreia, a cantora, atriz e modelo francesa Vanessa Paradis oscila entre o romantismo boêmio e a elegância parisiense, muitas vezes à frente de seu tempo. Em 2026, ao conferir à minissaia um ar maduro e ultraestiloso, ela confirma seu status de ícone que desafia as regras sem jamais forçá-las.

Em resumo, a mensagem dela é simples: estilo tem a ver com atitude, não com a quantidade de velas no bolo. E a minissaia, longe de ser uma "relíquia do ensino fundamental", torna-se, graças à influência dela, um símbolo de confiança em qualquer idade.