Aos 53 anos, a cantora Vanessa Paradis marca o retorno de uma tendência inesperada.

A cantora, atriz e modelo francesa Vanessa Paradis está trazendo de volta uma tendência que muitos pensavam ser exclusiva para mulheres na casa dos vinte anos: a minissaia. Posando para a Madame Figaro, Paradis exibe um look Chanel da cabeça aos pés e confirma que a minissaia reinará absoluta em 2026.
Uma aparição marcante de minissaia.
Para um ensaio fotográfico em meados de janeiro de 2026, Vanessa Paradis optou por uma minissaia de cetim preta, combinada com uma blusa fluida e botas de couro até a coxa. O resultado: uma silhueta marcante que acentua suas pernas. Este look Chanel da cabeça aos pés, simples e incrivelmente eficaz, prova que, depois dos 50, a minissaia não é um acessório proibido, mas sim um campo fértil para experimentações estilosas.
A minissaia, estrela das passarelas de 2026.
2026 marca o retorno triunfal da minissaia: saias (muito) curtas na Dior, Prada, Chloé e Loewe, usadas com tudo, desde sapatilhas a botas de cano alto. A minissaia não está mais restrita à moda noturna; ela está conquistando o dia a dia, combinada com peças mais discretas. A tendência não para por aí: vestidos e shorts também estão ficando mais curtos, especialmente para o verão de 2026, refletindo um claro compromisso com a liberdade das pernas e um estilo mais descontraído.
Após 50 anos, o Mini como manifesto
Ao escolher uma minissaia aos 53 anos, Vanessa Paradis envia uma mensagem clara: a idade não é motivo para ditar o comprimento das nossas roupas — embora algumas pessoas ainda duvidassem disso. Seu look equilibra perfeitamente códigos da moda (botas acima do joelho, cetim) e elegância discreta (preto, linhas retas), oferecendo um guia inspirador para mulheres na faixa dos cinquenta anos. Este visual ignora a ideia de que "roupas curtas demais depois dos 50" e se junta a um movimento mais amplo de mulheres — famosas ou não — que reivindicam o direito de mostrar seus corpos, independentemente da idade.
Vanessa Paradis, eterna criadora de tendências.
Desde sua estreia, a cantora, atriz e modelo francesa Vanessa Paradis oscila entre o romantismo boêmio e a elegância parisiense, muitas vezes à frente de seu tempo. Em 2026, ao conferir à minissaia um ar maduro e ultraestiloso, ela confirma seu status de ícone que desafia as regras sem jamais forçá-las.
Em resumo, a mensagem dela é simples: estilo tem a ver com atitude, não com a quantidade de velas no bolo. E a minissaia, longe de ser uma "relíquia do ensino fundamental", torna-se, graças à influência dela, um símbolo de confiança em qualquer idade.