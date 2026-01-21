Search here...

Aos 53 anos, a cantora Vanessa Paradis marca o retorno de uma tendência inesperada.

Fabienne Ba.
@vanessa.paradis/Instagram

A cantora, atriz e modelo francesa Vanessa Paradis está trazendo de volta uma tendência que muitos pensavam ser exclusiva para mulheres na casa dos vinte anos: a minissaia. Posando para a Madame Figaro, Paradis exibe um look Chanel da cabeça aos pés e confirma que a minissaia reinará absoluta em 2026.

Uma aparição marcante de minissaia.

Para um ensaio fotográfico em meados de janeiro de 2026, Vanessa Paradis optou por uma minissaia de cetim preta, combinada com uma blusa fluida e botas de couro até a coxa. O resultado: uma silhueta marcante que acentua suas pernas. Este look Chanel da cabeça aos pés, simples e incrivelmente eficaz, prova que, depois dos 50, a minissaia não é um acessório proibido, mas sim um campo fértil para experimentações estilosas.

A minissaia, estrela das passarelas de 2026.

2026 marca o retorno triunfal da minissaia: saias (muito) curtas na Dior, Prada, Chloé e Loewe, usadas com tudo, desde sapatilhas a botas de cano alto. A minissaia não está mais restrita à moda noturna; ela está conquistando o dia a dia, combinada com peças mais discretas. A tendência não para por aí: vestidos e shorts também estão ficando mais curtos, especialmente para o verão de 2026, refletindo um claro compromisso com a liberdade das pernas e um estilo mais descontraído.

Após 50 anos, o Mini como manifesto

Ao escolher uma minissaia aos 53 anos, Vanessa Paradis envia uma mensagem clara: a idade não é motivo para ditar o comprimento das nossas roupas — embora algumas pessoas ainda duvidassem disso. Seu look equilibra perfeitamente códigos da moda (botas acima do joelho, cetim) e elegância discreta (preto, linhas retas), oferecendo um guia inspirador para mulheres na faixa dos cinquenta anos. Este visual ignora a ideia de que "roupas curtas demais depois dos 50" e se junta a um movimento mais amplo de mulheres — famosas ou não — que reivindicam o direito de mostrar seus corpos, independentemente da idade.

Vanessa Paradis, eterna criadora de tendências.

Desde sua estreia, a cantora, atriz e modelo francesa Vanessa Paradis oscila entre o romantismo boêmio e a elegância parisiense, muitas vezes à frente de seu tempo. Em 2026, ao conferir à minissaia um ar maduro e ultraestiloso, ela confirma seu status de ícone que desafia as regras sem jamais forçá-las.

Em resumo, a mensagem dela é simples: estilo tem a ver com atitude, não com a quantidade de velas no bolo. E a minissaia, longe de ser uma "relíquia do ensino fundamental", torna-se, graças à influência dela, um símbolo de confiança em qualquer idade.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Sem maquiagem e de pijama, Lindsay Lohan gera reações online
Article suivant
"Ainda no topo": aos 55 anos, ela impõe seu estilo intransigente.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ainda no topo": aos 55 anos, ela impõe seu estilo intransigente.

Um verdadeiro ícone dos anos 90, a ex-modelo, atriz e produtora americana Heather Graham desejou recentemente um feliz...

Sem maquiagem e de pijama, Lindsay Lohan gera reações online

Longe dos tapetes vermelhos e dos flashes dos fotógrafos, Lindsay Lohan optou por começar a semana com calma....

Aos 60 anos, a figura de Elizabeth Hurley nas Maldivas é cativante.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou recentemente várias fotos no Instagram de sua estadia nas...

Os filhos de Uma Thurman e Ethan Hawke ditam seu estilo na Semana de Moda.

Na Semana de Moda de Milão Outono/Inverno 2026-2027, Maya Hawke e seu irmão Levon Hawke chamaram a atenção...

Classificada como "uma mulher com mais de 50 anos", a atriz Philippine Leroy-Beaulieu desmantela estereótipos relacionados à idade.

Recentemente, como convidada do programa En Aparté , a atriz que interpreta Sylvie Grateau na série da Netflix...

Dolly Parton comemora seu 80º aniversário em grande estilo, usando um vestido espetacular.

A rainha da música country provou mais uma vez: aos 80 anos, Dolly Parton está radiante como sempre...

© 2025 The Body Optimist