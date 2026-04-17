A melhor amiga de Kylie Jenner está revivendo a tendência do top cropped com uma versão vintage.

Sob o sol da Califórnia, Anastasia Karanikolaou está dando o que falar. A influenciadora, amiga próxima de Kylie Jenner, recentemente cativou seus seguidores com um look que reinventa o clássico cropped com um toque retrô.

Um visual vintage que está conquistando as redes sociais.

No Instagram, Anastasia Karanikolaou aparece usando um top cropped branco com um design inspirado na estética vintage americana. A peça minimalista apresenta uma versão divertida de um logo icônico, que remete à vibe "rebelde e descontraída" dos anos 90. Combinado com uma saia preta e alguns acessórios discretos, este look é uma ode à simplicidade elegante e à autoconfiança.

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Detalhes do estilo: minimalismo e assertividade.

Para este passeio ensolarado, a jovem optou claramente por um visual natural e elegante. Seu cabelo, levemente penteado para trás na frente, emoldurava delicadamente seu rosto, enquanto cachos suaves caíam livremente na parte de trás, adicionando movimento e um toque de estilo descontraído. Os óculos de sol, usados como uma tiara, reforçaram este look prático e moderno.

Quando se tratava de acessórios, ela não deixou nada ao acaso: pulseiras de prata que captavam a luz, colares em camadas brincando com comprimentos e texturas, e joias marcantes que adicionavam um toque ousado ao visual. A harmonia entre a simplicidade e os detalhes intrincados criou um look veranil, elegante e descomplicado, perfeitamente adequado à atmosfera ensolarada do dia.

Com este look, Anastasia Karanikolaou reafirma seu papel como influenciadora de moda. Ao resgatar o top cropped vintage, ela personifica essa tendência que une o estilo retrô à confiança moderna. Sua recente aparição no festival Coachella, ao lado de Kylie Jenner, só reforçou sua imagem como um ícone em ascensão da nova geração da moda.