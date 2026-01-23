Search here...

Aos 44 anos, esta modelo brasileira exibe sua silhueta na praia.

Anaëlle G.
@alessandraambrosio/Instagram

A modelo e atriz brasileira Alessandra Ambrosio publicou recentemente uma foto no Instagram que causou sensação imediata. A ex-Angel da Victoria's Secret aparece radiante em uma praia tropical, com os pés na água turquesa, tendo como pano de fundo montanhas e veleiros.

Elegância natural

Vestida com um conjunto laranja açafrão — shorts e um bolero (um colete curto aberto) — e com um chapéu de palha, a modelo brasileira personifica uma beleza radiante e serena. Esta foto, provavelmente tirada no Brasil, reflete a conexão de Alessandra com suas raízes, bem como seu compromisso com um estilo de vida que equilibra esporte, bem-estar e equilíbrio pessoal.

Uma onda de admiração online

A publicação gerou centenas de milhares de curtidas em poucas horas e uma avalanche de elogios. Os internautas aplaudiram unanimemente seu carisma atemporal: "Você é uma deusa, atemporal!" , "Aos 44 anos, você é mais inspiradora do que nunca", "Um exemplo a ser seguido na praia". Entre emojis de coração e fogo e mensagens de admiração, o apoio foi impressionante.

Como embaixadora de marcas de bem-estar e cofundadora de sua própria linha de moda praia, Alessandra Ambrosio inspira muito além das passarelas. Essas fotos na praia fazem parte de uma trajetória consistente: a de uma mulher que navega pelos anos com serenidade, uma autenticidade que seus fãs continuam a celebrar.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Look total em couro: Kim Kardashian dita a tendência aos 45 anos.
Article suivant
"Ela não mudou": Aos 44 anos, Jessica Alba compartilha fotos antigas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ela não mudou": Aos 44 anos, Jessica Alba compartilha fotos antigas.

A atriz, modelo e empresária americana Jessica Alba publicou fotos antigas suas, datadas de 2016, o que gerou...

Look total em couro: Kim Kardashian dita a tendência aos 45 anos.

Para comemorar o oitavo aniversário da filha, Chicago, Kim Kardashian optou por um look marcante: um vestido de...

Com seu cabelo curto, Selena Gomez causa sensação com um visual à la "Marilyn Monroe".

Selena Gomez cativou a internet mais uma vez. A cantora, compositora, atriz, produtora e empresária americana compartilhou recentemente...

"É uma vergonha": O figurino desta cantora gera uma onda de críticas.

Após 18 anos de ausência, Hilary Duff fez seu grande retorno aos palcos em 19 de janeiro de...

Com seu visual "atípico", essa skatista está redefinindo os códigos da moda esportiva.

A patinadora artística americana Alysa Liu, medalhista de prata no Campeonato Americano de 2026, está cativando o público...

Aos 58 anos, Nicole Kidman exibe seus cabelos naturais e seus cachos estão causando sensação.

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman prova mais uma vez que é um ícone atemporal. Recentemente,...

© 2025 The Body Optimist