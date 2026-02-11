Search here...

Aos 43 anos, Anne Hathaway opta pela elegância com um vestido de penas.

Léa Michel
@annehathaway/Instagram

Anne Hathaway deu início à Semana de Moda de Nova York 2026 com uma aparição deslumbrante e elegante. A atriz americana optou por um vestido preto Ralph Lauren adornado com um toque de penas, que causou grande alvoroço na primeira fila do desfile.

Um vestido com detalhes cuidadosamente pensados.

Para comparecer ao desfile da coleção Outono/Inverno 2026 de Ralph Lauren, Anne Hathaway escolheu um vestido preto transparente com gola alta e silhueta escultural. O modelo apresentava um decote profundo nas costas que se estendia até a barra, enquanto delicadas camadas de renda criavam um jogo de transparências artisticamente calculado. A longa cauda de tule e os detalhes assimétricos em renda adicionaram um toque de alta-costura ao conjunto. Anne Hathaway também usou um lenço de penas cor de chocolate com inspiração vintage sobre os braços, uma referência à era de ouro do estilo de Hollywood.

Um look digno de Miranda Priestly

Sentada na primeira fila, usando óculos de sol pretos grandes, Anne Hathaway parecia ter saído diretamente de seu papel em "O Diabo Veste Prada". Seu visual combinava confiança e sofisticação — um equilíbrio perfeito. Seu penteado, um corte moderno com risca lateral em seus característicos cabelos castanhos, adicionava um toque despojado, enquanto a maquiagem rosa suave iluminava sua pele. Algumas peças douradas — brincos minimalistas e pulseiras nos pulsos — completavam esse look refinado.

Uma referência ao seu retorno ao cinema de moda.

Essa aparição não poderia ser mais oportuna: Anne Hathaway está se preparando para o lançamento de "O Diabo Veste Prada 2", previsto para maio. As primeiras imagens do set já indicam o retorno de Andy Sachs, mais confiante e estilosa do que nunca. Alguns até veem isso como uma forma de "método de vestimenta" — a atriz já está imersa em seu papel como jornalista que se torna ícone da moda, adotando os códigos da alta-costura nova-iorquina.

Em suma, na Semana de Moda, Anne Hathaway não apenas causou sensação: ela ditou tendências de estilo. A atriz personifica um novo tipo de elegância – sofisticada, assertiva e livre de convenções. Ela nunca pareceu tão próxima de sua personagem nas telas (O Diabo Veste Prada): uma mulher forte, consciente de seu poder e perfeitamente à vontade sob os holofotes.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
