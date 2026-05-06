"Que semelhança!": A modelo Adriana Lima compartilha foto com suas filhas.

A modelo brasileira Adriana Lima está sob os holofotes há mais de 25 anos. Desta vez, ela compartilhou um tipo diferente de luz — a de um ensaio fotográfico com suas duas filhas, Valentina e Sienna, para uma campanha especial do Dia das Mães. E a semelhança entre as três mulheres não passou despercebida pelos internautas.

"Inspirada na Mamãe": uma campanha que fala por si só.

A campanha "Modeled After Mom" da Victoria's Secret reúne Adriana Lima e suas duas filhas, Valentina, de 16 anos, e Sienna, de 13, pela primeira vez. Fotografadas por Zoey Grossman, o trio se move em um ambiente acolhedor e familiar: uma sala de estar, iluminação suave e roupas de ficar em casa e pijamas combinando em tons pastel. Essa estética deliberadamente natural, quase familiar, contrasta fortemente com as imagens usuais das grandes campanhas de moda.

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A semelhança impressionante

Essa foi a primeira coisa que os internautas notaram na seção de comentários das fotos. Valentina e Sienna compartilham os mesmos longos cabelos castanhos e sorrisos radiantes da mãe. As imagens postadas no Instagram — cenas delas penteando os cabelos, compartilhando um sofá, trocando gestos carinhosos e brincando com maquiagem — amplificam ainda mais esse efeito de espelhamento entre três gerações. "Que semelhança!", "Clones!", "Três irmãs!" — os comentários se multiplicaram com uma consistência reveladora.

"Um dia que jamais esquecerei"

Em entrevista à revista People , Adriana Lima descreveu a experiência com genuína emoção: "Foi como um sonho, me sinto tão realizada como mãe. Poder estar com eles em um ensaio fotográfico foi realmente mágico. Foi um momento muito especial, para o Dia das Mães. É um dia que jamais esquecerei, e acho que eles também não." Essas são palavras raras de uma mulher que aprendeu a administrar com cuidado o que compartilha sobre sua vida privada.

Valentina e Sienna, seus primeiros passos na moda.

Para as duas adolescentes, este ensaio fotográfico para a Victoria's Secret marcou a primeira experiência profissional no mundo da moda. Valentina já considera seguir carreira como modelo, enquanto Sienna se inclina mais para a atuação. Dois caminhos diferentes, mas a mesma desenvoltura diante das câmeras, o que não surpreende, considerando a mãe delas.

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Adriana Lima, um ícone que se reinventa como mãe.

Desde sua estreia em 1999, Adriana Lima construiu uma carreira no auge da moda mundial — mais de vinte desfiles de prestígio, campanhas em todo o mundo e uma longevidade notável em uma indústria que desgasta rapidamente suas estrelas. Hoje, ela apresenta um lado diferente de si mesma ao público: o de uma mãe realizada, orgulhosa de suas filhas, que escolhe compartilhar com elas um momento profissional repleto de profundo significado pessoal.

Três mulheres, três rostos quase idênticos e um ensaio fotográfico que ficará para sempre nos anais da família, muito além dos álbuns de marcas. Adriana Lima não apenas transmitiu seus genes para Valentina e Sienna, como também lhes deu os primeiros passos em um mundo que ela conhece melhor do que ninguém.