Em um vestido de penas, Cindy Crawford faz um retorno espetacular às passarelas.

Em um desfile de moda espetacular na Times Square, em Nova York, no dia 17 de maio de 2026, Cindy Crawford retornou às passarelas com uma silhueta tão escultural quanto inesquecível. Para a apresentação da coleção Cruise 2027 de uma importante casa de moda de luxo italiana, a supermodelo americana desfilou com um vestido preto feito inteiramente de penas.

Um vestido esculpido em penas

O ponto central deste visual reside no notável trabalho artesanal das penas que compõem todo o vestido. Longe de ser um mero toque decorativo, a plumagem cobre a silhueta de ponta a ponta, conferindo ao tecido uma sensação vibrante e orgânica. A cada passo de Cindy Crawford, as penas ondulam suavemente, criando uma vibração visual que anima a silhueta por dentro.

A escolha do preto total é outro ponto forte deste look. Ao optar por uma paleta monocromática completa, a estilista concentra toda a atenção no próprio material: as penas não se distinguem mais pela cor, mas pela textura, pelos reflexos, pela forma como interagem com a luz. Essa paleta minimalista confere ao vestido uma dimensão quase gráfica, algo entre uma peça de moda e uma instalação de arte.

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O retorno de um ícone

Para além do próprio vestido, é a presença de Cindy Crawford que confere a este momento uma dimensão especial. Figura icónica no mundo da alta-costura desde as décadas de 1980 e 1990, ela deixou a sua marca na história da moda como poucas modelos antes dela. Agora com 60 anos, continua a atrair olhares com a sua figura e carisma nas passarelas, demonstrando que uma carreira de modelo não é uma questão de idade.

Uma série de figuras icônicas

Cindy Crawford não foi a única a roubar a cena. Paris Hilton também desfilou na passarela, fazendo uma aparição marcante com um novo tom de cabelo castanho e um vestido amarelo dramático e esvoaçante. Diversas celebridades do mundo do entretenimento e do esporte estavam na primeira fila, evidenciando a importância que a grife atribuiu ao evento.

Com essa aparição, Cindy Crawford nos lembra o que torna um grande desfile de moda tão mágico. Seu vestido preto de penas, ao mesmo tempo arquitetônico e orgânico, discreto e teatral, permanecerá como uma das imagens mais marcantes desta apresentação em Nova York.