Grávida, esta modelo celebra com orgulho sua nova silhueta.

Grávida do seu segundo filho, a modelo e criadora de conteúdo Sofia Richie Grainge está radiante e celebra com orgulho sua nova silhueta. Em um chá de bebê alegre e elegante, a futura mamãe revelou o sexo do seu bebê, um menino, e compartilhou fotos adoráveis no Instagram.

Uma celebração repleta de estilo e ternura.

Organizado por seus entes queridos, o chá de bebê de Sofia Richie Grainge teve como tema original um "clube esportivo". O evento, decorado com elementos dourados e acessórios personalizados "The Grainge Club", refletiu o estilo elegante e moderno do casal. Sofia, vestida com um conjunto amarelo de bolinhas, posou orgulhosamente, exibindo um sorriso radiante e uma serenidade contagiante.

Uma mãe realizada e serena

Já mãe da pequena Eloise, nascida em maio de 2024, Sofia Richie está aproveitando ao máximo esta nova gravidez. Casada com Elliot Grainge desde 2023, a jovem não esconde a alegria de aumentar a família. No Instagram, ela compartilha regularmente momentos do seu dia a dia, mesclando a ternura materna com seu senso de estilo inato.

A ascensão de um ícone moderno

Desde que anunciou sua segunda gravidez no outono de 2025, Sofia Richie tem exibido com orgulho as mudanças em seu corpo. Entre fotos naturais e looks elegantes, ela inspira uma geração de mulheres a celebrar a maternidade sem abrir mão do estilo. Hoje, ela personifica um modelo de beleza radiante e autêntica.

Sofia Richie Grainge prova mais uma vez que elegância e maternidade caminham juntas. Ao celebrar esta nova fase da sua vida com delicadeza e confiança, a jovem demonstra que a gravidez não é um parêntese, mas sim uma forma de realização. Entre amor, moda e serenidade, a "mãe de menino" mais estilosa de Hollywood prepara-se para escrever mais um capítulo igualmente radiante.