Search here...

Eles afirmam ser gêmeos siameses, mas seu sucesso é intrigante.

Léa Michel
@itsvaleriaandcamila/Instagram

Com mais de 280 mil seguidores em tempo recorde, as influenciadoras "parceiras" Valeria e Camila estão atraindo tanto admiração quanto suspeitas. Será que a conta delas representa um novo exemplo de inteligência artificial?

Uma estética "perfeita demais" para ser verdade?

Seus nomes são Valeria e Camila, elas se autodenominam gêmeas siamesas, têm "duas cabeças, mas uma só vibe" e ostentam mais de 290 mil seguidores no Instagram. Moda, maquiagem, poses divertidas: seu universo visual é meticulosamente construído para cativar. E funciona. Só que, à medida que sua fama explode, surgem dúvidas: essas gêmeas são humanas ou um novo produto da inteligência artificial?

Sua biografia é concisa, mas intrigante: nascidos na Flórida e com 25 anos, afirmam ter as colunas vertebrais fundidas e rejeitam qualquer ideia de separação cirúrgica. Em seus stories do Instagram, chegam a responder perguntas curiosas: "Sim, nós falamos, nos movemos, obviamente não somos inteligência artificial". Essa garantia, no entanto, não convence a todos. Internautas logo notaram anomalias: olhares fixos, estranha simetria, pele extremamente lisa, amigos com uma semelhança impressionante... Todos esses indícios levaram alguns a suspeitar de uma criação puramente digital.

A dúvida foi confirmada por Andrew Hulbert, engenheiro especializado em comandos de IA, em entrevista ao Daily Mail . Segundo ele, as gêmeas são de fato criações geradas por inteligência artificial. "É uma estratégia narrativa projetada para gerar o máximo de engajamento. Tudo é perfeito, até a ausência de imperfeição", explica. As imagens são nítidas demais, limpas demais. E os olhos? "É aí que a IA costuma revelar suas intenções. O olhar carece de profundidade, de espontaneidade."

Uma tendência preocupante

Este caso não é isolado. Influenciadores gerados por IA estão proliferando, desde modelos e cantores virtuais até casais fictícios. Alguns são transparentes quanto às suas identidades artificiais. Outros, como Valeria e Camila, mantêm a ambiguidade. Essa estratégia é controversa: divide opiniões: entre o fascínio pelo realismo e o desconforto diante da manipulação.

Os comentários em suas postagens são diversos. Algumas pessoas se maravilham: "Incrível", "Magnífico". Outras reagem: "Por que ninguém está falando sobre o fato de serem falsas?" "É assustador o que a IA pode fazer". Essas figuras digitais desafiam nossa relação com a imagem, com o corpo, com a autenticidade. Elas também levantam a questão da representação: o que significa idealizar pessoas que não existem?

Em última análise, o fenômeno Valeria e Camila personifica uma era em que as fronteiras entre verdade e ficção estão borradas — deliberadamente. Sua história (fictícia) de gêmeas siamesas ressoa: a de individualidade, resiliência e inclusão. Só que, aparentemente, tudo não passa de uma narrativa inventada. Mesmo assim, elas continuam gerando burburinho no Instagram. Prova de que, na economia da atenção, a ilusão às vezes vale mais do que a autenticidade.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Amal Clooney celebra seu 48º aniversário: relembre seus looks icônicos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Amal Clooney celebra seu 48º aniversário: relembre seus looks icônicos.

Amal Clooney celebrou recentemente seu 48º aniversário rodeada por pessoas queridas. Foi a oportunidade perfeita para homenagear alguém...

"Envelhecer é muito positivo": aos 57 anos, esta modelo celebra a beleza sem restrições.

A modelo americana Christy Turlington continua a desafiar os estereótipos relacionados à idade no mundo da moda e...

Aos 56 anos, Lauren Sánchez Bezos adota um vestido minimalista e redefine a elegância discreta.

Lauren Sanchez Bezos, apresentadora de televisão e empresária americana, noiva de Jeff Bezos, volta a chamar a atenção...

K-pop: No Grammy Awards, esta cantora coreana alcança um momento histórico.

Roseanne Park, conhecida como Rosé, integrante do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, fez história no Grammy Awards...

Essa cantora afirma que não quer filhos e se depara com reações inapropriadas.

A cantora Charli XCX recentemente se viu no centro de uma controvérsia após uma conversa em um podcast...

Graças à sua "aparência irreal", esta modelo americana fascina.

A modelo americana Anok Yai, conhecida por sua presença magnética, está mais uma vez cativando o mundo da...

© 2025 The Body Optimist