Em Paris, a maquiagem ousada de Chappell Roan está causando debate online.

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

A cantora e compositora americana Chappell Roan, uma rainha da cena musical, incendiou a primeira fila do desfile da Acne Studios durante a Semana de Moda de Paris. Seu visual teatral, com maquiagem dramática, gerou debates nas redes sociais.

Um look completo em renda degradê hipnotizante

A cantora usava um vestido de renda azul-marinho degradê, desde a gola alta opaca estilo corset até a saia assimétrica na altura da panturrilha. Meias arrastão, luvas de renda preta e sapatos estampados completavam o sofisticado look ombré. Seu corte chanel vermelho vibrante, na altura do queixo, reforçava o ar de boneca gótica.

O destaque? Sua maquiagem: olhos esfumados em um tom intenso de azul-esverdeado, sobrancelhas arqueadas e lábios escuros com acabamento matte. Esse rosto esculpido evocava uma boneca vintage reinventada, em perfeita sintonia com a estética da coleção Outono 2026 da Acne Studios.

Polêmica acalorada: "Boneca assustadora" versus "Sua marca brilhante"

As reações nas redes sociais foram imediatas: críticas como "Ela parece uma boneca, é assustador" ou "Ela sempre faz looks estranhos" foram justapostas a elogios: "É a marca dela, tão original!" ou "Visionária" .

Chappell, o herdeiro do acampamento de Hollywood

Essa aparição parisiense confirma sua inclinação pela "exuberância teatral". A cantora e compositora americana Chappell Roan reinventa a primeira fila como uma performance artística, fiel ao seu universo kitsch-pop.

Com sua maquiagem e vestido de renda, Chappell Roan transformou a primeira fila do desfile da Acne em um evento marcante. Amado ou odiado, esse look dividiu opiniões, mas fascinou, provando que sua "marca registrada incomum" é justamente o que a torna inesquecível.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
