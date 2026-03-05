Com mais de 50 anos, esta modelo está causando sensação na Semana de Moda.

A Semana de Moda de Paris costuma reservar algumas surpresas. Nesta temporada, uma aparição em particular chamou a atenção de todos: aos 58 anos, a supermodelo brasileira Gisele Zelauy causou sensação na passarela de Tom Ford, lembrando a todos que uma carreira na moda pode durar décadas – caso alguém ainda duvidasse disso.

Uma presença marcante no desfile de moda de Tom Ford.

Em 4 de março de 2026, Tom Ford apresentou sua coleção Outono/Inverno 2026/2027 durante a Semana de Moda de Paris. Para esta apresentação, o diretor criativo Haider Ackermann ofereceu uma visão fiel à estética da marca: silhuetas elegantes, um toque de sofisticação e linhas estruturadas.

Entre as modelos na passarela, uma figura em particular chamou a atenção: Gisele Zelauy. Com seus cabelos loiro-acinzentados penteados para trás e sua postura confiante, a modelo cativou imediatamente o olhar de todos. Para muitos espectadores, essa aparição também teve um significado simbólico: marcou o retorno às principais passarelas de uma figura icônica da moda das décadas de 1980 e 1990.

Gisele Zelauy, um ícone da moda dos anos 80 e 90.

Embora seu nome possa ser menos familiar para as gerações mais jovens, Gisele Zelauy teve uma carreira significativa na história recente da moda. Nascida no Brasil em 1967, ela ganhou destaque nas décadas de 1980 e 1990 graças à sua figura esbelta e rosto singular, notadamente marcado por um "nariz proeminente" que se tornou uma de suas características marcantes.

Ao longo de sua carreira, ela desfilou para diversas casas de moda renomadas, incluindo Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan e Giorgio Armani. Este último, aliás, a considerava uma de suas modelos favoritas. Seu rosto também figurou em inúmeras revistas internacionais, como a Vogue, e em campanhas para a Calvin Klein. Ela foi fotografada por grandes nomes da fotografia de moda, notadamente Richard Avedon e Peter Lindbergh. Naquela época, sua beleza singular permitiu que ela se destacasse em um mundo frequentemente dominado por padrões muito específicos.

Uma carreira interrompida antes de um retorno gradual.

No final da década de 1990, Gisele Zelauy foi se afastando gradualmente das passarelas. Como muitas modelos de sua geração, sua presença na indústria da moda tornou-se menos frequente ao longo dos anos. No entanto, as últimas temporadas marcaram um retorno gradual. Ela desfilou, notavelmente, para o estilista Sergio Hudson em 2022 e novamente em 2024.

Em novembro de 2025, ela também participou de um desfile da Shopfrancesca e apareceu em diversas capas de revistas, incluindo a da Elle Brasil em dezembro de 2025. Sua presença este ano, em 2026, no desfile de Tom Ford durante a Semana de Moda de Paris, faz, portanto, parte de uma dinâmica de retorno que parece estar confirmada.

A moda está redescobrindo seus ícones.

A presença de Gisele Zelauy em uma passarela parisiense também reflete uma evolução mais ampla na indústria da moda. Há vários anos, muitas casas de moda e diretores artísticos vêm reintroduzindo modelos experientes em seus desfiles. Essa tendência destaca uma maior diversidade de idades e celebra personalidades que deixaram sua marca na história da moda.

Assim, algumas figuras icônicas de décadas passadas estão reconquistando a visibilidade nas passarelas, por vezes ao lado de novas gerações de modelos. Nesse contexto, o retorno de Gisele Zelauy reflete o desejo de destacar a influência duradoura de certas carreiras e de celebrar trajetórias que moldaram a estética da moda.

Uma aparência que deixa uma impressão duradoura.

A presença da modelo brasileira no desfile de Tom Ford certamente não passou despercebida. Seu estilo, experiência e carisma contribuíram para fazer de sua descida um dos momentos mais comentados desta Semana de Moda.

Para alguns observadores, essa aparição também ilustra uma transformação gradual do setor: a moda hoje parece mais aberta a diferentes trajetórias e perfis profissionais que não se conformam apenas aos estereótipos tradicionais da juventude. Nesse contexto, o retorno de Gisele Zelauy serve como um lembrete de que uma carreira na moda pode se desenvolver em várias etapas, às vezes em momentos inesperados.

Ao aparecer na passarela de Tom Ford com mais de 50 anos, Gisele Zelauy lembrou a todos do importante papel que desempenhou no mundo da moda. Sua presença na Semana de Moda de Paris também reflete uma evolução na indústria, que está dando uma nova vida a certas figuras icônicas das décadas passadas.