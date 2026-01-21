Aos 58 anos, Nicole Kidman exibe seus cabelos naturais e seus cachos estão causando sensação.

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman prova mais uma vez que é um ícone atemporal. Recentemente, ela encantou seus fãs no Instagram ao compartilhar uma foto de sua viagem ao Chile, onde exibe com orgulho seus cabelos naturais. Adeus aos penteados lisos e impecáveis: olá aos seus longos cachos loiros, presos em um rabo de cavalo baixo e discretamente cobertos por um boné bege.

Um look simples, mas extremamente chique.

Nesta foto tirada durante uma viagem pela América do Sul, Nicole Kidman exibe um estilo ao mesmo tempo descontraído e elegante, fiel à tendência do "luxo discreto". Ela veste um blazer marrom, jeans, sapatos marrons e uma bolsa tote de couro marrom da Chanel — um look minimalista com toques refinados. Por trás de seus clássicos óculos escuros, ela irradia uma serenidade recém-descoberta, legendando sua foto simplesmente: "Adorei explorar o Chile 🇨🇱".

O grande retorno dos cachos naturais

Esta não é a primeira vez que Kidman exibe seus cabelos naturais. Há várias semanas, ela tem sido vista em diversas aparições com seus cachos loiros naturais, seja em um aniversário de família, uma festa de Natal em Sydney ou em uma viagem de avião. Esse retorno ao seu visual natural parece marcar o início de uma nova era pessoal para a atriz, que em 2025 viu seu casamento com o cantor Keith Urban chegar ao fim após quase vinte anos juntos.

Essa transformação capilar não é coincidência: alguns meses atrás, ela confidenciou à revista Allure que se arrependia de ter alisado o cabelo por tanto tempo. "Por que eu fiz isso? Eu amava meus cachos", admitiu ao reencontrar fotos antigas suas, onde aparecia radiante.

Ao abraçar completamente a textura natural de seus cabelos, Nicole Kidman transmite uma mensagem poderosa: em meio às transformações e rupturas da vida, reencontrar a si mesma é uma forma de liberdade. Seus cachos, mais do que uma escolha estética, tornam-se o símbolo dessa redescoberta de si mesma — elegantes e inegavelmente inspiradores.