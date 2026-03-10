A modelo americana Emily Ratajkowski opta por um visual elegante que chama a atenção.

Durante a Semana de Moda de Paris, no desfile da coleção Outono/Inverno 2026/27 da Loewe, a modelo, atriz e escritora americana Emily Ratajkowski exibiu uma silhueta minimalista, capturando instantaneamente a atenção de fotógrafos e das redes sociais.

Um casaco de capa ultra sofisticado

Emily Ratajkowski transformou um simples cardigan preto em uma elegante capa, amarrada nos ombros para cobrir sutilmente o torso, sem nada por baixo (4ª foto na publicação do Instagram abaixo) . Combinada com jeans pretos justos e scarpins pretos minimalistas, essa escolha de moda criou um contraste entre o casual e o sofisticado. Ela completou o look com cabelos castanhos soltos e texturizados, óculos de sol grandes e maquiagem natural — um visual descomplicado que exalava confiança e modernidade.

Os fãs foram conquistados por essa ousadia elegante.

A publicação incendiou as redes sociais: os fãs adoraram o look vanguardista, elogiando sua capacidade de reinventar o minimalismo com elegância. "Icônica, você transforma um look simples em algo sofisticado!" e "Equilíbrio perfeito entre ousado e elegante" foram alguns dos comentários entusiasmados, celebrando o domínio de Emily Ratajkowski na arte da moda sofisticada e impactante.

Uma declaração da Loewe confirmando

Essa escolha de vestuário está em sintonia com o DNA da Loewe, uma marca renomada por suas silhuetas gráficas e pela interação de materiais. Ao optar pela "ausência calculada" em vez do "excesso", Emily Ratajkowski prova que, em termos de impacto na moda, menos muitas vezes rima com mais.

Em resumo, Emily Ratajkowski elevou o cardigan ao status de alta-costura durante a Semana de Moda de Paris, demonstrando mais uma vez seu senso inato de estilo discreto. Este look minimalista, chique e elegante ao mesmo tempo, confirma seu status de ícone que redefine as regras com elegância descomplicada.