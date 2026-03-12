Combinando força e elegância, esta ginasta olímpica apresenta um de seus looks mais marcantes.

Combinando força e elegância, a ginasta artística americana Jordan Chiles apresentou um de seus looks mais marcantes. No baile de gala TIME Mulheres do Ano 2026, a medalhista americana deslumbrou em um vestido prateado da Tony Ward Couture, mesclando poder atlético com sofisticação da alta costura.

Um vestido com recortes e uma mensagem profunda.

Jordan Chiles usou um vestido longo prateado — uma peça da coleção Outono/Inverno 2023/2024 — no baile de gala TIME Mulheres do Ano 2026. O vestido apresentava um decote assimétrico sem mangas e era inteiramente coberto de lantejoulas. Um recorte na cintura era adornado com bordados em bordô e preto, evocando uma "ferida" que a tornava "mais forte".

Este look produzido por Jason Rembert realçou a silhueta de Jordan Chiles, com brincos de diamante, uma escova impecável feita por SherriAnn Cole e uma maquiagem iluminada com cílios longos por Dee Carrion.

Uma gala carregada de emoção

Antes do evento noturno, a ginasta artística americana Jordan Chiles participou do Fórum de Liderança Mulheres do Ano da TIME, usando um minivestido blazer da Helsa Studio com um grande laço branco na gola, ao lado da jogadora de basquete americana Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) e da jogadora de futebol americana Kelley O'Hara (futebol olímpico), em um painel sobre o poder do esporte feminino – um cenário perfeito para seu visual resiliente.

Fãs cativados por sua força

As reações não param de chegar desde o evento: "Músculos e elegância, Jordan, você é uma guerreira!" ou "Esse recorte é poderoso, você usa sua força como uma coroa!" , exclamam os fãs, celebrando essa atleta olímpica que transforma desafios em triunfos da moda.

Em resumo, Jordan Chiles une o atletismo de elite à alta costura em um look que simboliza resiliência. Este vestido "ferido, mas mais forte" representa perfeitamente sua trajetória, provando que a verdadeira elegância nasce da vulnerabilidade expressa livremente.

