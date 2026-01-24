"É ridículo": Este anúncio sobre a apresentação de um grupo feminino gera controvérsia.

A banda feminina americana Katseye está nas manchetes após o anúncio de sua indicação e apresentação no Grammy Awards de 2026. A notícia está gerando uma onda de duras críticas nas redes sociais.

Um momento histórico controverso

O grupo Katseye, que alcançou a fama em 2024 através do reality show "The Debut: Dream Academy", recebeu recentemente uma indicação ao Grammy, uma conquista notável para um grupo tão jovem. E agora, outra notícia foi oficialmente anunciada: o grupo fará uma apresentação ao vivo em 1º de fevereiro de 2026, tornando-se o primeiro grupo feminino a fazê-lo desde o Destiny's Child, há mais de 20 anos.

No entanto, longe das comemorações, o anúncio provocou uma enorme reação negativa. Em fóruns de K-pop e no Twitter, fãs e observadores denunciaram a decisão oportunista da indústria musical. Comentários como "O Grammy deixa praticamente qualquer um subir ao palco" e "A indústria está pressionando demais o Katseye, não, obrigada" proliferaram, acusando a empresa de entretenimento sul-coreana HYBE de usar sua influência para levar adiante esse projeto global.

KATSEYE vai se apresentar no #GRAMMYs deste ano. O último grupo feminino a se apresentar no palco do #GRAMMYs foi o Destiny's Child, há 24 anos.

Reações acaloradas nas redes sociais

A frustração é palpável:

"É ridículo..." : muitos apontam para a falta de experiência do grupo, formado há menos de 2 anos com títulos como "Debut", "Touch" e o EP "SIS" (Soft Is Strong).

"A indústria está mesmo tentando impô-los", debocham os críticos, vendo essa indicação como uma estratégia de marketing agressiva em vez de um reconhecimento merecido.

Apesar do relativo sucesso — paradas da Billboard e turnê com ingressos esgotados —, o Katseye enfrenta dificuldades para conquistar uma parcela do público ocidental e tradicional do K-pop, percebido como um "produto da HYBE" feito sob medida para os Estados Unidos. Essa reação negativa surge em um momento em que a Hybe acelera seus projetos globais, com o anúncio de um segundo grupo feminino para 2026, reaproveitando ex-participantes do "Dream Academy".

A moral da história é que a apresentação de Katseye na 68ª edição do Grammy Awards pode ser um ponto de virada: triunfo ou confirmação da crítica? O fato é que Katseye personifica a ambição da HYBE de conquistar as paradas americanas, ao custo de uma controvérsia que alimenta o debate.