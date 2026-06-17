Grávida, esta modelo exibe um semblante radiante nas arquibancadas da Copa do Mundo.

Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Uma futura mamãe fez uma aparição surpresa nas arquibancadas da Copa do Mundo da FIFA 2026™ (de 11 de junho a 19 de julho). A modelo e atriz húngara Barbara Palvin, grávida de seu primeiro filho, compartilhou uma série de fotos no Instagram tiradas durante uma partida nos Estados Unidos. Visivelmente radiante, ela exibiu com orgulho sua barriguinha em um elegante e luminoso vestido preto.

Um look preto que realça lindamente sua barriguinha de grávida.

Para este passeio, Barbara Palvin optou por um look todo preto. Ela usou uma blusa de mangas compridas com franzidos e um recorte na frente que revelava sua barriguinha de grávida, combinada com uma saia longa e fluida. Óculos de sol grandes com lentes escuras e um coque propositalmente desarrumado completaram este visual descontraído e veranil. Longe de esconder a gravidez, Barbara Palvin escolheu destacá-la, celebrando este momento com naturalidade e leveza.

Uma radiante futura mamãe

Além do look, foi a energia de Barbara Palvin que realmente cativou a todos. Nas fotos, ela aparece sorrindo, com os braços erguidos, claramente aproveitando o momento. Uma alegria contagiante, que ilustra perfeitamente o famoso "brilho da gravidez", aquela luminosidade frequentemente atribuída às futuras mamães. Ao compartilhar essas imagens, Barbara Palvin ofereceu aos seus seguidores um vislumbre espontâneo e radiante de sua gravidez.

Ao lado de seu marido, Dylan Sprouse

Essa aparição acontece poucas semanas depois do anúncio muito comentado de sua gravidez. Foi no Festival de Cannes de 2026 que Barbara Palvin e seu marido, o ator ítalo-americano Dylan Sprouse, revelaram que esperavam seu primeiro filho, com previsão de nascimento para o final do verão. O casal, casado desde 2023, compareceu junto à competição, compartilhando esse momento festivo lado a lado. Um feliz interlúdio, apenas algumas semanas antes da chegada do bebê.

Uma top model

Descoberta ainda muito jovem, Barbara Palvin se consolidou como uma das modelos mais importantes de sua geração. Presença constante nas passarelas e em campanhas internacionais, ela agora inicia um novo capítulo em sua vida, conciliando carreira e maternidade. É uma fase que ela parece vivenciar com serenidade e felicidade, como demonstra sua presença em uma das partidas da Copa do Mundo FIFA de 2026™.

Com seu look todo preto e sorriso radiante, Barbara Palvin protagonizou uma das aparições mais encantadoras da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Exibindo orgulhosamente sua barriguinha de grávida, a futura mamãe provou que elegância e gravidez podem andar juntas. Um momento adorável que encantou seus fãs.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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