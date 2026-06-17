A aparição dessas duas torcedoras durante a Copa do Mundo gerou inúmeros comentários.

Elas não marcaram um gol, mas mesmo assim causaram sensação. Duas criadoras de conteúdo francesas, Andie Ella (@andie_ella) e Maya Borsali (@mayadorable), vistas nas arquibancadas da Copa do Mundo da FIFA 2026™, geraram uma onda de comentários nas redes sociais.

Duas torcedoras da seleção francesa se destacaram.

Tendo ido torcer pela seleção francesa em um estádio americano, as duas jovens compartilharam diversas fotos do seu dia. Vestidas com a camisa azul da seleção francesa e agitando orgulhosamente uma bandeira tricolor, Andie Ella (@andie_ella) e Maya Borsali (@mayadorable) demonstraram um entusiasmo contagiante. Entre selfies sorridentes e poses divertidas, a publicação rapidamente atraiu atenção, muito além do seu círculo habitual de seguidores.

A repercussão foi tão intensa em parte porque Andie Ella é uma criadora de conteúdo francesa com centenas de milhares de seguidores. Sua presença na Copa do Mundo, ao lado da também criadora de conteúdo Maya Borsali (@mayadorable), só amplificou o alcance de sua publicação.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Andie Ella (@andie_ella)

Uma enxurrada de comentários de admiração

As reações se multiplicaram rapidamente sob as fotos. "É incrível ser tão bonita", "Os fãs mais animados" : os internautas a cobriram de elogios, aplaudindo tanto sua aparência quanto sua energia. Uma demonstração de como uma simples aparição nas arquibancadas pode, na era das redes sociais, se tornar um verdadeiro fenômeno viral.

Um fenômeno específico da competição

Esta sequência ilustra uma tendência já consolidada: durante grandes competições, a atenção deixa de se limitar ao campo. Celebridades, influenciadores e fãs anônimos se tornam, durante a duração de uma foto, figuras seguidas e comentadas. A Copa do Mundo, assistida por bilhões de espectadores, oferece a plataforma ideal para esses momentos.

Em apenas algumas fotos, Andie Ella (@andie_ella) e Maya Borsali (@mayadorable) provaram que a atmosfera nas arquibancadas também faz parte do espetáculo. Entre o apoio fervoroso aos Les Bleus e o bom humor compartilhado, as duas torcedoras deixaram uma impressão marcante – e confirmaram que, às vezes, a paixão é tão grande nas arquibancadas quanto no campo.