Essa cantora curvilínea está causando sensação com um look de praia vintage.

A cantora e compositora americana de ascendência albanesa-macedônia, Bebe Rexha, compartilhou no Instagram uma série de fotos tiradas em Maiorca, usando um look praiano retrô com estampa de leopardo que imediatamente viralizou nas redes sociais.

Um conjunto de praia de duas peças com estampa de leopardo em estilo retrô.

Foi na ilha espanhola de Maiorca que Bebe Rexha publicou uma série de imagens em seu Instagram, nas quais aparece posando no convés de um barco vermelho em plena luz do dia. O elemento central das fotos é, sem dúvida, seu look de praia. Bebe Rexha veste um conjunto com estampa de leopardo e um corte decididamente vintage.

A parte de cima, em silhueta triangular clássica, é adornada com detalhes em rosa claro e sustentada por alças finas da mesma cor. A parte de baixo, com amarrações laterais, amplia a harmonia das cores. A estampa animal, combinada com toques de rosa, evoca o estilo pin-up vintage e a moda praia dos anos 50. Essa abordagem estilística reflete a afinidade de Bebe Rexha por referências icônicas da moda.

Um boné exclusivo "Dirty Blonde"

O detalhe que mais chama a atenção é o boné usado pela cantora. Bebe Rexha exibe um boné preto estilo caminhoneiro com o logo de seu novo álbum, Dirty Blonde, em letras rosa e um acabamento em strass particularmente deslumbrante. Uma jogada de autopromoção inteligentemente integrada a um look de verão: o boné se torna tanto um acessório de moda quanto uma referência direta ao seu lançamento musical atual.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Bebe Rexha (@beberexha)

Uma cantora que aceita completamente seu corpo.

Além da aparência, esta publicação faz parte de uma abordagem mais ampla de Bebe Rexha: exibir publicamente e com alegria sua figura em uma indústria onde corpos curvilíneos e plus size são marginalizados há muito tempo. Nos últimos anos, a cantora se tornou uma das vozes mais ativas a se manifestar sobre a imagem corporal na música pop. Ao compartilhar imagens de si mesma em trajes de banho sem qualquer receio, Bebe Rexha contribui para a diversificação dos padrões atuais de moda e beleza.

Uma onda de reações entusiasmadas

A série de fotos gerou uma enxurrada de comentários de admiração no Instagram. "O sol espanhol fica incrível em você!", exclamou um usuário. "Adorei o boné do Dirty Blonde! Mal posso esperar para ter o meu", escreveu outro fã. Um terceiro chegou a criar um slogan para o verão: "DBS = Dirty Blonde Summer ativado", transformando o álbum de Bebe Rexha em uma verdadeira senha para a estação. Uma demonstração do profundo carinho de sua comunidade.

Com seu conjunto de duas peças de estampa de leopardo com inspiração retrô, o boné que estampa a capa do álbum e sua beleza iluminada pelo sol, Bebe Rexha entrega uma série de fotos impecáveis. Ela confirma mais uma vez seu senso de estilo e sua capacidade de transformar um simples momento de férias em um post viral.