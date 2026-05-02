A modelo Kaia Gerber reinventa o blazer de couro com um detalhe inesperado.

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

Pensávamos que o blazer de couro já tinha sido visto de todas as maneiras possíveis. No entanto, a modelo e atriz americana Kaia Gerber deu-lhe recentemente uma nova vida ao combiná-lo com um simples sutiã de renda preto. Uma combinação que rapidamente chamou a atenção.

Fotos tiradas por sua cabeleireira.

A cabeleireira de Kaia Gerber, Kiley Fitzgerald, publicou as fotos no Instagram com a legenda simples "Kaia 🖤" . As fotos, tiradas fora de qualquer contexto promocional oficial, em uma atmosfera descontraída de set de filmagem, conferem-lhes uma autenticidade imediata. As fotos mostram a modelo e atriz americana com um look monocromático preto, composto por um blazer de couro sobreposto e renda.

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Um blazer de couro e renda: uma dupla inesperada

Kaia Gerber usou um blazer curto de couro com lapelas recortadas, sobreposto a um delicado sutiã de renda preta, que combinou com calças jeans de pernas largas da mesma cor. O conjunto totalmente monocromático explorou o equilíbrio entre o ousado e o romântico — o couro conferindo estrutura e força, a renda adicionando leveza. Um pequeno pingente dourado em formato de coração completou o look discretamente.

Kiley Fitzgerald penteou o cabelo de Kaia Gerber num penteado volumoso com risca lateral, enquanto a maquiadora Shelby Smith criou uma tez luminosa, sombra leve, rímel, blush e um batom cor malva. O visual de beleza nunca competiu com a roupa, permitindo que o contraste entre o couro e a renda fosse o protagonista.

Um olhar por trás da promoção de “Mãe Maria”

Estas fotos foram publicadas enquanto Kaia Gerber se preparava ativamente para o lançamento de seu filme "Mother Mary", um suspense psicológico no qual atua ao lado da atriz americana Anne Hathaway, da atriz britânica Michaela Coel e da atriz americana Hunter Schafer. Esse contexto confere ao ensaio uma dimensão "extra": entre dois projetos sérios, uma sessão de fotos espontânea capturada por uma colaboradora próxima.

Resumindo, Kaia Gerber não precisou de um tapete vermelho para criar um de seus looks mais comentados do mês. O blazer de couro ganha uma nova vida aqui: ele não só estrutura a silhueta, como também cria um diálogo com as peças usadas por cima. E esse diálogo é inegavelmente um sucesso.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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