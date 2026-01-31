Search here...

"Não combina com ela": Margot Robbie criticada por seu look de couro vermelho

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

Sempre sob escrutínio no tapete vermelho, Margot Robbie mais uma vez gerou polêmica com sua última aparição pública. Convidada para a coletiva de imprensa mundial do filme "O Morro dos Ventos Uivantes", em Los Angeles, a atriz australiana optou por um look de couro vermelho da estilista Dilara Fındıkoğlu. Uma escolha de moda que dividiu fãs e internautas.

O visual que está causando controvérsia

Recentemente, Margot Robbie surpreendeu a todos com um conjunto de couro vermelho com efeito píton da cabeça aos pés, composto por um corset escultural e uma minissaia combinando. A peça, da coleção Outono/Inverno 2025 da estilista anglo-turca Dilara Fındıkoğlu, mescla estética gótica com alta-costura experimental. No entanto, o resultado não agradou a todos. As reações se multiplicaram rapidamente nas redes sociais. Enquanto alguns usuários descreveram o look como "poesia visual", outros zombaram do vestido, considerando-o desconfortável: "Não combina com ela", dizia um comentário.

Uma roupa simbólica

Por trás desse visual provocante, no entanto, reside uma genuína intenção artística. Em colaboração com seu estilista Andrew Mukamal, Margot Robbie escolheu este vestido para evocar os temas de paixão e tentação presentes em "O Morro dos Ventos Uivantes", de Emily Brontë, obra na qual interpreta Catherine Earnshaw. A estampa de cobra, em particular, simboliza a atração e o perigo que unem Catherine a Heathcliff, interpretado por Jacob Elordi.

Essa abordagem narrativa em relação ao vestuário confirma o desejo da atriz Margot Robbie de transformar a moda em uma extensão de sua atuação – um processo que ela já havia iniciado durante a turnê promocional da Barbie em 2023.

Em resumo, embora o look de couro vermelho de Margot Robbie tenha dividido opiniões, ele demonstra mais uma vez sua inclinação para o ousado e a interpretação simbólica. Entre admiração e críticas, a atriz prova que continua sendo uma figura essencial, capaz de gerar repercussão muito além de suas atuações no cinema.

