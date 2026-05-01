Ela está quebrando as regras: a atriz Anne Hathaway dá um toque especial à estampa de leopardo com uma cor "inesperada".

Em 28 de abril de 2026, durante uma exibição do filme "O Diabo Veste Prada 2" em Nova York, a atriz americana Anne Hathaway causou sensação ao ousar combinar estampa de leopardo com um vermelho vivo e vibrante.

O casaco de leopardo Michael Kors, peça central do look.

Em uma exibição do filme em Nova York, Anne Hathaway escolheu um casaco de estampa de leopardo da Michael Kors como peça central do seu look. Uma peça marcante que ela não tentou disfarçar — muito pelo contrário. Ela a usou com destaque, como uma declaração de estilo por si só.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por ExtraTV (@extratv)

Leopardo e vermelho: uma combinação inesperada

Por baixo do casaco, ela revelou um vibrante vestido camisa vermelho com uma gola discretamente à mostra, criando um efeito de camadas imediatamente perceptível. Nos pés, sapatos de salto escarlates combinavam perfeitamente com uma mini bolsa e batom matte. O resultado: uma silhueta onde duas peças marcantes coexistem sem se anularem.

Esta não é a primeira vez que o casaco Michael Kors aparece. Em março passado, em Milão, Anne Hathaway usou o mesmo casaco, desta vez combinado com calças jeans brancas e tamancos Chloé com tachas. A estampa de leopardo tornou-se, assim, um dos elementos estilísticos de sua campanha promocional, uma assinatura reconhecível em diversas cidades.

Vermelho, a cor chave de 2026.

O vermelho promete ser a cor dominante de 2026 — usado da cabeça aos pés ou como um detalhe, ele é capaz de transformar qualquer look. Nesse contexto, a escolha de Anne Hathaway ganha uma dimensão extra: ao combiná-lo com estampa de leopardo, ela não está apenas seguindo uma tendência, mas sim a endossando. E como o vermelho evoca naturalmente o universo do filme que ela veio promover, a referência estilística está completa.

Uma homenagem a Andrea Sachs

É difícil não ver isso como uma referência a um de seus looks icônicos no primeiro filme "O Diabo Veste Prada", quando sua personagem Andrea Sachs passeava pelas ruas de Nova York com um casaco verde com lapelas de estampa de leopardo. Vinte anos depois, o ciclo se completa: a estampa está de volta e, desta vez, a própria Anne Hathaway está ditando as novas regras.

Em resumo, a atriz americana Anne Hathaway não escolheu apenas uma roupa: ela lançou as bases para um visual que veremos em todos os lugares até o outono.