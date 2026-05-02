A atriz Brooke Shields e sua filha adotaram o mesmo visual e causaram sensação.

A atriz e modelo americana Brooke Shields e sua filha Rowan aparentemente não precisam de um estilista em comum para criar uma dupla de moda memorável. No final de abril de 2026, as duas foram fotografadas usando vestidinhos pretos combinando nas ruas de Nova York, e a impressionante semelhança entre elas viralizou imediatamente.

Filmando nas ruas de Manhattan

Foi durante as filmagens da série "Next Gen NYC" que Brooke Shields e sua filha de 22 anos, Rowan Henchy, foram fotografadas nas ruas de Nova York, ambas usando vestidinhos pretos sem mangas. A série acompanha um grupo de jovens herdeiros nova-iorquinos, muitos dos quais são filhos de estrelas do reality show "Real Housewives". Brooke Shields deve aparecer ao lado da personalidade da televisão americana Teresa Giudice, da atriz e personalidade da televisão Kandi Burruss e da empresária e personalidade da televisão americana Meredith Marks em uma cena de jantar com suas filhas, um dos crossovers mais aguardados da franquia.

Dois vestidos pretos, dois estilos.

As duas mulheres — Brooke Shields e sua filha Rowan — usavam a mesma peça básica, o vestidinho preto sem mangas, mas cada uma em sua própria versão. O vestido de Rowan chegava até os tornozelos, com um detalhe peplum e vários apliques prateados, complementado por uma pulseira dourada, um relógio combinando e sapatos de verniz. Brooke Shields optou por uma versão reta em couro, usada com mules de camurça. Mesmo DNA, personalidades distintas: uma dinâmica que ilustra perfeitamente o forte laço entre elas.

A semelhança que está causando alvoroço

O que chamou tanta atenção quanto as roupas foi a impressionante semelhança entre mãe e filha. Mesma silhueta, mesmo jeito de se portar, as fotos imediatamente circularam com o mesmo comentário: "difícil distingui-las à primeira vista". As duas mulheres também compartilham tatuagens iguais: uma joaninha, referência ao apelido de infância de Rowan, "Pequena Joaninha", e a frase "e para a festa" tatuada em seus antebraços. Uma conexão que claramente vai muito além do guarda-roupa.

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Rowan Henchy, do campus à "Next Gen NYC"

Formada em jornalismo televisivo pela Universidade Wake Forest em maio passado, Rowan possui 108 mil seguidores no TikTok e já desfilou em diversos tapetes vermelhos ao lado de sua mãe — incluindo o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca de 2022 e o prêmio Mulheres do Ano. Ela também já falou publicamente sobre sua experiência com diabetes tipo 1, usando sua plataforma para defender a saúde. Sua participação na série "Next Gen NYC" representa um novo passo em sua crescente visibilidade.

Brooke Shields, um ícone intergeracional

Brooke Shields continua a dominar os holofotes da mídia com uma graça natural. Ex-musa da Calvin Klein, atriz, autora e agora produtora, ela acompanha a estreia da filha na televisão com a mesma leveza que demonstra em seus próprios looks. Essa dupla mãe-filha, em perfeita sintonia, passeando pelas ruas de Nova York, personifica o que ela representa: uma transmissão de valores natural, descomplicada e elegante.

Dois vestidinhos pretos, uma semelhança impressionante e uma cumplicidade evidente: Brooke Shields e Rowan Henchy criaram, assim, um dos looks mãe-filha mais marcantes de abril de 2026. E temos a sensação de que isso é só o começo.