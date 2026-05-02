A dançarina tailandesa Lisa usa um traje de renda e causa sensação.

Lisa, dançarina, rapper e atriz tailandesa e integrante do grupo feminino de K-pop sul-coreano BLACKPINK, não precisa de tapete vermelho para causar impacto. Com a legenda "BadAngelchella" e dois looks de renda cuidadosamente selecionados, ela gerou uma onda de reações no Instagram.

Uma lenda que diz tudo

Lisa publicou seu carrossel com uma legenda de uma palavra: "BadAngelchella", seguida por um emoji de asas. Uma referência direta ao Coachella — o festival em que ela se apresentou em abril de 2026 — combinada com a persona de "anjo mau" que ela cultivou desde sua estreia solo. Uma palavra, três mundos: a assinatura de Lisa em poucas palavras.

Um minivestido de renda floral

Na primeira foto, Lisa veste um minivestido preto de renda com detalhes vazados e motivos florais. O vestido é propositalmente transparente, brincando com a sobreposição entre a renda e o tecido por baixo. Sua franja característica emoldura o rosto, e ela usa uma maquiagem leve e natural — bochechas com efeito perolado, cílios definidos e lábios em um tom caramelo brilhante.

Um conjunto de crochê branco e botas até a coxa.

O segundo look muda completamente de estilo: um conjunto de crochê branco — blusa e calça combinando — usado com botas pretas até a coxa. Uma bolsa rosa vibrante e unhas pretas completam o visual, onde o contraste entre o branco imaculado do crochê e o rosa intenso do acessório cria um impacto visual imediato.

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2,8 milhões de curtidas e uma enxurrada de comentários

Os números da publicação falam por si só sobre o impacto de Lisa nas redes sociais. 2,8 milhões de curtidas, 93.700 compartilhamentos, 72.000 republicações e 13.700 comentários — estatísticas que superam a maioria das publicações de celebridades globais. "Rainha", escreveu um fã. "Você é adorável, fofa, linda, deslumbrante, maravilhosa, belíssima e simplesmente... meu Deus!", exclamou outro em uma longa e entusiasmada lista.

Lisa, um ícone solo em ascensão

Desde que deixou a YG Entertainment e lançou sua carreira solo, Lisa participou de inúmeras colaborações e aparições, consolidando seu status como um ícone global. Presente no Coachella 2026 e figurando regularmente nas capas das principais revistas de moda, ela estabeleceu uma estética pessoal que mescla referências do K-pop, alta costura e ousadia ocidental. Este carrossel "BadAngelchella" é o exemplo mais recente e notável disso.

Em resumo, com 2,8 milhões de curtidas e uma legenda completamente inventada, Lisa, do grupo feminino de K-pop sul-coreano BLACKPINK, confirma uma coisa: seu universo visual pertence somente a ela, e o mundo inteiro quer entrar nele.