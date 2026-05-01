O look "ousado" de couro da atriz Bella Thorne está causando polêmica.

A atriz e modelo americana Bella Thorne publicou recentemente uma foto no Instagram usando calças de couro vermelhas, detalhe que imediatamente gerou uma avalanche de reações.

Calças de couro vermelhas

Esta é a peça central da publicação: uma calça de couro vermelha vibrante cujo recorte frontal chama imediatamente a atenção. Perfeitamente integrado à peça, cria visualmente o efeito de uma roupa íntima diretamente sobre a calça, subvertendo os códigos clássicos desta peça icônica. Mais do que um simples detalhe, este acabamento transforma um elemento básico da estética rock em uma declaração decididamente vanguardista.

A fotografia é deliberadamente enquadrada nas calças, não revelando nada mais do corpo ou do rosto da atriz e modelo americana Bella Thorne. Essa escolha reforça a dimensão enigmática da imagem, ao mesmo tempo que concentra a atenção do espectador inteiramente no corte único da peça. A ausência de contexto torna-se uma escolha visual deliberada: quanto menos a imagem mostra, mais a roupa se destaca.

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Os fãs foram conquistados instantaneamente

Os comentários começaram a surgir em massa. "Você é literalmente a rainha", escreveu um seguidor. "Você pode usar qualquer cor e fazer com que seja totalmente sua, @bellathorne", acrescentou outro. Essas reações refletem a capacidade de Bella Thorne de transformar cada postagem em um grande evento.

Para além do entusiasmo, seja ele positivo ou crítico, essas reações também revelam algo mais amplo sobre como os corpos e a aparência das mulheres são sistematicamente comentados nas redes sociais. Na realidade, esse tipo de autopresentação deriva principalmente de uma escolha pessoal: Bella Thorne se veste como quer e compartilha o que deseja, sem necessariamente buscar aprovação externa. Os julgamentos, sejam elogios ou críticas, muitas vezes se tornam uma camada adicional a uma abordagem que, fundamentalmente, é independente deles.

Couro vermelho, a cor e o material do momento

Este look reflete uma dupla tendência para a primavera de 2026: o retorno do couro como material essencial para todas as estações e a predominância do vermelho nos guarda-roupas. Celebridades como a atriz americana Anne Hathaway, a cantora e compositora americana Demi Lovato e a cantora americana Lizzo incorporaram o vermelho em seus looks recentes — em estilos bem diferentes, mas com a mesma convicção de que é a cor para se ver este ano.

Resumindo, Bella Thorne não precisou de muito para causar alvoroço. É assim que os looks mais eficazes costumam funcionar: fazendo uma única escolha ousada e mantendo-se fiel a ela.