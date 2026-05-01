A modelo Irina Shayk, de 40 anos, causou sensação com um vestido rosa claro desconstruído.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

A modelo russa Irina Shayk resumiu seu estado de espírito atual em uma legenda: "Em todos os lugares". Seu carrossel no Instagram, que mistura looks urbanos com momentos mais delicados, revela uma mulher que não precisa de um contexto específico para criar um momento de moda memorável.

O vestido rosa claro, peça central da publicação.

Recentemente, Irina Shayk compartilhou um carrossel de fotos recentes e antigas no Instagram, com a legenda "De todos os lados...", oferecendo aos seus seguidores um vislumbre de diferentes estilos e atmosferas em uma única publicação. Entre as fotos, havia um look editorial monocromático altamente estruturado, um look descontraído com uma minissaia justa e, no meio de tudo isso, a foto que chamou a atenção de todos: um vestido rosa claro fluido. O vestido desestruturado — com seu caimento livre, ombros à mostra e tecido leve que envolve o corpo em vez de defini-lo — evoca a estética de uma peça de alta costura usada com a descontração de um domingo.

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Uma postagem compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

O contraste como assinatura estilística

O que torna a publicação tão impactante é justamente o contraste de estilos. Um body estruturado com recortes, acessórios ousados e um visual carregado de glamour editorial são justapostos, na mesma imagem, à leveza de um vestido rosa claro, demonstrando a versatilidade de Irina Shayk em diferentes estilos. Dois universos visuais que poucos artistas conseguem representar com tanta convicção — e que Irina Shayk exibe com aparente facilidade.

O vestido desconstruído, a tendência do momento.

A escolha deste vestido rosa claro, com suas linhas deliberadamente soltas, reflete uma grande tendência para a primavera de 2026: a das peças "anti-construção", que rejeitam a alfaiataria rígida em favor de um caimento orgânico e uma leveza descomplicada. Essa estética agrada tanto a quem busca liberdade no vestuário quanto a quem deseja uma elegância natural.

Resumindo, Irina Shayk não precisa de tapete vermelho para marcar presença. Ela prova que o estilo mais eficaz é muitas vezes aquele que parece "não tentar nada".

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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