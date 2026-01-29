Search here...

Dakota Johnson chama a atenção na Semana de Moda de Paris com um look "sem calças".

Léa Michel
Extrait du film « Splitsville »

A atriz, produtora e modelo americana Dakota Johnson reinventou o maximalismo boêmio dos anos 70 ao aparecer sem calças no desfile de Alta Costura Primavera/Verão 2026 da Valentino, em Paris. Ao lado de Lily Allen, ela posou com uma jaqueta de penas e meia-calça transparente, atraindo olhares por onde passava.

Uma homenagem extravagante

Para este primeiro desfile póstumo do fundador Valentino Garavani, Dakota optou, em 28 de janeiro, por uma blusa com estampa de leopardo e um laço charmoso, combinada com uma jaqueta marrom metálica com ombreiras e uma grossa camada de penas. Sem calças, escolheu shorts curtos de renda preta e creme com meia-calça transparente de renda cor ferrugem.

Detalhes icônicos com um toque Y2K

A atriz de "Materialists" reviveu o estilo característico da Valentino: scarpins pretos de couro com tachas, um sucesso de vendas nas passarelas para 2026, inspirados em "O Diabo Veste Prada 2". Com os cabelos lisos e franja, maquiagem em tons de pêssego nas bochechas, lábios e pálpebras, e óculos de sol gatinho cor taupe, ela equilibrou perfeitamente ousadia e sofisticação. Uma carteira verde-limão com glitter deu o toque final de cor.

Maximalismo afirmado na Cidade Luz

Este look "sem calças" personifica o ecletismo maximalista de Dakota: volumes amplos, penas, estampas de animais e calças nude de cano alto. Celebra a herança Valentino — sedutora, rock, luxuosa — provando que Paris continua sendo o playground definitivo para fashionistas intrépidas.

Dakota Johnson transforma, assim, a Semana de Moda em um manifesto pessoal: ousando não usar calças, vestir penas e abraçar o estilo Y2K na Valentino. Seu estilo "boêmio amplificado" homenageia um gigante que já partiu, ao mesmo tempo que dita os códigos de 2026, onde a audácia rima com a elegância atemporal.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
