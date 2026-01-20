Os filhos de Uma Thurman e Ethan Hawke ditam seu estilo na Semana de Moda.

Na Semana de Moda de Milão Outono/Inverno 2026-2027, Maya Hawke e seu irmão Levon Hawke chamaram a atenção dos fotógrafos na primeira fila do desfile da Prada com seu estilo confiante e presença marcante. Sua elegância e estética pessoal despertaram o interesse da mídia especializada em moda e dos entusiastas da semana de moda.

Maya Hawke, um look inspirado em suas influências.

Maya Hawke, de 27 anos, continua sua carreira de atriz e também se consolida como um ícone de estilo. Filha da atriz, produtora e modelo americana Uma Thurman e do ator, escritor, diretor e roteirista americano Ethan Hawke, ela é conhecida por sua carreira no cinema e na televisão, principalmente por seu papel na série "Stranger Things".

Em Milão, ela escolheu um look que combinava modernidade e elegância discreta: shorts de alfaiataria azul-marinho com uma blusa provavelmente de lã, um casaco cinza na altura do joelho, complementado por meias até o joelho e mocassins. Um visual confiante que criou uma silhueta sofisticada.

Levon Hawke, entre o streetwear e o estilo assertivo.

Seu irmão, Levon Hawke, de 24 anos, completou a dupla com um look igualmente elegante. Ele usava uma jaqueta de couro marrom sobre um suéter turquesa, criando um contraste entre um visual clássico e um toque de modernidade. Assim como sua irmã, Levon é ator e modelo, e sua presença na primeira fila destaca uma nova geração de figuras influentes na moda, capazes de causar impacto tanto por suas escolhas de estilo quanto por sua presença em eventos internacionais.

Uma presença notável na primeira fila.

Os irmãos foram fotografados juntos – como evidenciado pelas imagens compartilhadas por Maya Hawke no Instagram – projetando uma imagem confiante e unida diante das câmeras. Seu estilo não apenas reflete sua herança hollywoodiana; ele também afirma uma identidade distinta, moldada por escolhas de moda ousadas e uma presença marcante nas passarelas e nos corredores dos desfiles de moda, onde cada um impõe seu estilo característico com naturalidade e elegância.

A presença deles na Semana de Moda de Milão (16 a 20 de janeiro de 2026) faz parte de uma tendência mais ampla: muitos filhos de celebridades estão agora construindo suas próprias carreiras no mundo da moda, entre aparições públicas e envolvimento profissional.