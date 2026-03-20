Em um vestido preto sem alças, esta atleta americana cativa o olhar.

Julia P.
Em um elegante vestido preto de veludo sem alças, a ginasta artística americana Jordan Chiles cativou a atenção de todos no Baile de Gala da Saúde Materna em Los Angeles.

Um modelo de coluna de veludo ultra sofisticado

Jordan Chiles optou por um longo vestido preto de veludo liso e brilhante, com decote tomara que caia. O top sem alças realçou seus ombros e braços tatuados, enquanto a silhueta reta enfatizou sua cintura e pernas. Com unhas longas e pretas e maquiagem esfumada com lábios em tom malva, ela irradiava uma elegância poderosa contra o fundo azul.

Um evento beneficente em Beverly Hills

Este look foi capturado em 18 de março de 2026, no Jhpiego Maternal Health Gala, no Beverly Hills Hotel, um evento beneficente em apoio à saúde materna global. Entre as estrelas presentes, como a atriz e produtora americana Gabrielle Union e a atriz americana Tia Mowry, Jordan Chiles se destacou com sua elegância como atleta que se tornou ícone da moda, após sua vitória na disputa pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em resumo, Jordan Chiles brilha no tapete vermelho: um vestido prateado com recortes icônicos no evento TIME Mulheres do Ano 2026, ou um vestido preto no Ebony Power 100 Gala. Este vestido de veludo preto confirma seu talento para combinar força atlética e alta costura, cativando fãs e fotógrafos.

Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
