Com um vestido de cristais, Heidi Klum brilha na praia.

Durante as filmagens da 20ª temporada de "Germany's Next Topmodel", a supermodelo alemã Heidi Klum transformou Venice Beach em uma verdadeira passarela de alta costura. Em um deslumbrante vestido Julien Macdonald, ela cativou a todos, oferecendo uma aula magistral de elegância sob o sol californiano.

Uma visão cristalina por Julien Macdonald

Para esta sequência ao pôr do sol, Heidi Klum confiou o design ao seu amigo e colaborador de longa data, Julien Macdonald, conhecido por suas criações ousadas e deslumbrantes. O resultado: um longo vestido de tule cravejado com milhares de cristais Swarovski, usado sobre um body branco metálico com um decote profundo. Cada movimento de Heidi Klum capturava a luz do crepúsculo, criando um efeito espelhado cintilante que lembrava um delicado floco de neve — uma visão celestial apelidada de "Anjo de Neve" pelos fãs.

Elegantes na areia e com uma forte ligação nos bastidores.

Para completar seu visual de anjo de gelo, Heidi adicionou um casaco branco de penas oversized que flutuava majestosamente na areia da praia de Venice. Com os cabelos estilizados em ondas naturais e escondidos atrás de óculos de sol de armação branca, ela liderou um desafio para os participantes enquanto se divertia entre as gravações. O clima era de pura alegria: Julien Macdonald, presente no set como jurado convidado, compartilhou esse momento de criatividade e elegância com ela.

Esta sessão fotográfica simboliza mais do que apenas um segmento de televisão: confirma a influência intemporal de Heidi Klum na moda. Há décadas que ela sabe como cativar a atenção com naturalidade e ousadia, transformando cada aparição num evento.