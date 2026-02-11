Angelina Jolie fez uma aparição deslumbrante em Paris, usando um vestido prateado.

Após manter um perfil discreto por vários meses, Angelina Jolie fez um retorno triunfal em Paris na estreia do filme "Couture", marcando sua primeira aparição no tapete vermelho em 2026. Fiel ao seu estilo atemporal, a atriz americana cativou fotógrafos e fãs com um suntuoso vestido prateado da Givenchy, desenhado por Sarah Burton.

Um retorno elegante

No tapete vermelho parisiense, Angelina Jolie optou por um visual minimalista e sofisticado, realçado por uma maquiagem radiante e um penteado volumoso — uma escova clássica, porém impactante. Com esse look, a atriz parece estar resgatando a elegância que forjou sua lenda, bem diferente das aparições mais discretas dos últimos anos.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Iyan Amjad (@iyan.amjad)

Um período criativo intenso para a atriz.

Embora Angelina Jolie tenha sido uma presença rara no tapete vermelho ultimamente, não é por falta de trabalho. Nos últimos meses, ela se dedicou a diversos projetos cinematográficos. No outono, por exemplo, filmou "Anxious People", uma adaptação do romance de Fredrik Backman, e está se preparando para aparecer no thriller "Sunny", onde interpreta uma mãe disposta a tudo para proteger seus filhos de um traficante de drogas.

Outros dois filmes também estão em desenvolvimento: "Maude v. Maude", um filme de ação estrelado por Halle Berry, e "The Initiative", um thriller de espionagem dirigido por Doug Liman ("Sr. e Sra. Smith"). Esses projetos marcam o aguardado retorno de Angelina a papéis de destaque — um gênero que ela domina desde "Salt" e "Wanted".

Em última análise, Angelina Jolie parece estar se aproximando de 2026 com um equilíbrio raro: elegância no tapete vermelho e firmeza em suas escolhas de carreira. Sua recente aparição em Paris não foi apenas um "momento fashion", mas uma declaração silenciosa: apesar das tempestades pessoais, Angelina Jolie permanece um ícone resiliente, capaz de brilhar em um mundo muitas vezes mais sombrio do que deslumbrante.