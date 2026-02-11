Meghan Markle adota o visual retrô da "Velha Hollywood" com um vestido e capa espetaculares.

Meghan Markle recentemente fez uma aparição marcante em um evento beneficente em Los Angeles, onde surpreendeu a todos com um visual particularmente sofisticado. Em uma mudança em relação ao seu estilo minimalista habitual, ela optou por uma silhueta retrô que remete às grandes atrizes da era de ouro de Hollywood.

Uma rara aparição no tapete vermelho.

Mantendo um perfil discreto desde que se afastou dos deveres reais, Meghan Markle raramente comparece a eventos de grande repercussão. No entanto, em 7 de fevereiro, ela desfilou no tapete vermelho do baile de gala da Fifteen Percent Pledge, realizado nos estúdios da Paramount em Los Angeles, sem a presença do marido, o Príncipe Harry. Sua presença foi tão elogiada quanto sua escolha de roupa.

Um look inspirado no cinema clássico.

Para esta noite dedicada à diversidade, a ex-atriz optou por um longo vestido marfim com corpete ajustado, criando uma silhueta escultural. Um acabamento preto realçou o decote coração, adicionando um contraste refinado. Sobre o vestido, ela usou uma longa capa preta fluida que drapeava elegantemente sobre seus braços, deixando os ombros à mostra. O look foi complementado com sandálias pretas, joias em estilo barroco e maquiagem impecável. O resultado? Um charme teatral, inspirado no mundo do cinema clássico, sem exageros.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Um estilo que reinterpreta as convenções de Hollywood.

O estilo de Meghan Markle presta homenagem a uma era em que figuras icônicas como Marilyn Monroe e Audrey Hepburn definiram uma estética marcante: vestidos longos, tecidos estruturados e acessórios ousados. Essa tendência, que reaparece regularmente no tapete vermelho, encontrou aqui uma expressão mais contemporânea. Ao optar por linhas limpas e um contraste entre preto e marfim, a Duquesa evoca com sucesso essa era de ouro, mantendo-se fiel ao seu gosto por elegância discreta e roupas cuidadosamente escolhidas.

Em última análise, essa escolha de vestuário marca uma virada nas aparições públicas de Meghan Markle, que muitas vezes foram caracterizadas pela discrição. Aqui, ela afirma seu papel como figura pública ao escolher uma roupa que se destaca, não excessivamente, mas intencionalmente. Uma mensagem poderosa sobre o poder do estilo: o poder de contar uma história, de capturar a atenção, enquanto domina os códigos. Um retorno ao refinamento teatral, ao estilo de 2026.