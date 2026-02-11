Search here...

"Meu corpo mudou": Aos 46 anos, Kelly Brook assume seu corpo em um ensaio fotográfico que deu o que falar.

@iamkb/Instagram

Aproximando-se dos cinquenta anos, a modelo e atriz britânica Kelly Brook posou para uma série de fotografias que mostram seu corpo e discutem sua evolução com gentileza e confiança. Esse momento fotográfico reacendeu conversas sobre autoaceitação e a representação dos chamados corpos maduros.

Uma análise franca da evolução do corpo.

Neste novo ensaio fotográfico, Kelly Brook explica que não se parece mais com o que era há vinte anos e que deseja mostrar, sem filtros, as mudanças pelas quais seu corpo passou ao longo do tempo. Ela enfatiza a importância de não retocar as imagens para esconder essas transformações naturais, destacando que exibir seu corpo é uma forma de afirmar seu conforto consigo mesma como uma mulher com mais de 40 anos.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Kelly Brook (@iamkb)

Uma abordagem que valoriza a diversidade corporal está no centro da discussão.

A iniciativa de Kelly Brook faz parte de um movimento descrito como "body positive" (positividade corporal), que visa celebrar todos os tipos de corpo sem se conformar a padrões de beleza rígidos. Essa postura surge em um contexto midiático onde as normas de imagem corporal são debatidas regularmente e onde representações corporais mais diversas na mídia são cada vez mais esperadas.

Reações e comentários do público

A publicação das fotos e os comentários de Kelly Brook geraram uma série de reações, com muitos elogiando sua honestidade e mensagem de aceitação. Para alguns observadores, mostrar um corpo considerado maduro como ele realmente é ajuda a ampliar as perspectivas sobre beleza, para além das pressões da magreza ou da eterna juventude, frequentemente valorizadas na indústria do entretenimento.

Mais do que uma simples sessão de fotos, o gesto de Kelly Brook é percebido por alguns como uma afirmação de que a sensualidade e o corpo não se limitam a uma idade específica ou a um padrão estético, mas podem ser vivenciados e celebrados em todas as fases da vida.

Em última análise, essa atitude contribui para uma conversa mais ampla sobre autoestima, diversidade corporal e representações na mídia, particularmente para mulheres que tiveram longas carreiras sob os holofotes.

