Essa jogadora de futebol eletriza as partidas com suas comemorações icônicas.

Tatiana Richard
@kccurrent/Instagram

Lo'eau LaBonta não é apenas uma meio-campista formidável do Kansas City Current na National Women's Soccer League (NWSL): suas comemorações de gol, criativas e bem-humoradas, incendeiam as redes sociais. A jogadora profissional americana transforma cada vitória em um espetáculo memorável, cativando fãs e adversários.

Talento e espetáculo em campo

Meio-campista incansável do Kansas City Current, Lo'eau LaBonta se destaca por sua visão de jogo, passes precisos e finalizações certeiras, contribuindo significativamente para o sucesso do clube na MLS Feminina. Incansável tanto na recuperação de bola quanto no ataque, ela é uma peça fundamental no equilíbrio da equipe. É após marcar gols que ela realmente brilha, revelando outra faceta de sua personalidade: coreografias improvisadas, caretas engraçadas e gestos teatrais transformam cada uma de suas comemorações em um verdadeiro espetáculo.

Carismático e espontâneo, Lo'eau LaBonta imprime uma assinatura única em campo, combinando desempenho atlético e um senso de espetáculo, a ponto de se tornar um dos jogadores mais queridos e reconhecidos do campeonato.

Celebrações de culto que fazem sucesso

Suas "rotinas" incluem danças frenéticas, imitações deliberadamente absurdas e interações inusitadas com suas companheiras de equipe, regularmente registradas pelas câmeras do @kccurrent e do @nwsl no Instagram. Essas comemorações, que se tornaram verdadeiros eventos para os torcedores, rapidamente se espalham pelas redes sociais e impulsionam a popularidade do clube muito além dos gramados.

Apelidada de "LoMomma" (@lomomma no Instagram), ela infunde seus shows com um humor bem-humorado, misturando autodepreciação com energia contagiante. Através dessa personalidade autoconfiante, Lo'eau LaBonta transforma cada gol em um momento compartilhado, fazendo de cada partida uma celebração e de cada uma de suas aparições um conteúdo viral, um símbolo de uma NWSL moderna, expressiva e conectada com seu público.

Ícone divertido da NWSL

Lo'eau LaBonta personifica perfeitamente a energia positiva do futebol feminino americano, onde o talento se expressa tanto pela personalidade quanto pela habilidade. Meio-campista incansável e criativa, ela combina intensidade, inteligência tática e liderança nata no coração do jogo. Além de seu desempenho, é sua disposição alegre que a diferencia. Suas comemorações, intencionalmente não convencionais e distantes de qualquer seriedade rígida, criam uma conexão imediata com o público, aumentam o engajamento dos fãs e impulsionam as redes sociais.

Ao combinar desempenho atlético com um senso inato de espetáculo, Lo'eau LaBonta redefine a comemoração de gols como uma verdadeira linguagem emocional. Mais do que um simples momento de alegria, cada gesto se torna uma assinatura, uma conexão direta com o público e uma vitrine divertida para a NWSL. No mundo do futebol feminino, que cresce rapidamente, Lo'eau LaBonta nos lembra que o esporte de elite também pode ser sinônimo de diversão, liberdade e alegria contagiante — sem jamais sacrificar as exigências da competição.

Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
Aos 45 anos (e com três filhos), Gisele Bündchen causou sensação com um vestido dourado.

