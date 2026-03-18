Aos 44 anos, Jessica Alba está deslumbrante em um vestido preto brilhante.

Anaëlle G.
@jessicaalba / Instagram

A atriz, modelo e empresária americana Jessica Alba exibiu recentemente sua silhueta deslumbrante na festa pós-Oscar da Vanity Fair, usando um vestido preto brilhante que reinventava o clássico vestidinho preto em uma versão de alta costura.

Um vestido preto que valoriza a silhueta.

Para a festa pós-Oscar, Jessica Alba chegou ao Museu de Arte do Condado de Los Angeles com uma criação feita sob medida, inteiramente bordada com lantejoulas pretas. O vestido, com seu corpete reto e sem alças, criava uma linha escultural no busto antes de se abrir em uma saia longa, com fenda e adornada com penas 3D na barra, adicionando movimento a cada passo. O decote profundo alongava a silhueta, oferecendo um equilíbrio perfeito entre sofisticação e modernidade.

Acessórios pretos e alguns toques de luz.

Jessica Alba optou por um look todo preto, combinando o vestido com scarpins de bico fino e uma clutch de cetim. Para contrastar com o fundo escuro, ela adicionou o toque certo de brilho: anéis de diamante e brincos pendentes que captaram os flashes das câmeras. Essa escolha minimalista de acessórios permitiu que o vestido fosse o protagonista, ao mesmo tempo que realçou a silhueta esguia.

Um tratamento de beleza natural

No quesito beleza, a estrela de "Quarteto Fantástico" optou por uma escova volumosa com cachos suaves e risca ao meio, estilizada pela cabeleireira Brittney Ryan. Sua maquiagem com efeito bronzeado realçou sua tez: sombra iridescente, blush pêssego rosado e lábios brilhantes para um acabamento luminoso.

Aparência coordenada de um casal

Embora o casal tenha posado separadamente no tapete vermelho, seu parceiro, o ator americano de ascendência colombiana e mexicana Danny Ramirez, também optou pelo preto, com uma camisa ligeiramente desabotoada, blazer combinando e calças de alfaiataria impecáveis. Juntos, formaram uma dupla chique e perfeitamente coordenada, discreta e muito elegante para esta noite importante da temporada de premiações.

Entre seu deslumbrante vestido preto, penas etéreas e uma beleza radiante, Jessica Alba provou que, aos 44 anos, domina a arte de exibir sua silhueta no tapete vermelho como nunca antes. Um vestido preto reinventado, elegante, festivo e incrivelmente favorecedor.

