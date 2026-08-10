Considerada "não suficientemente atraente" para um papel principal, esta atriz denuncia os padrões de beleza.

Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Pexels

Durante uma participação recente em um podcast , a atriz americana Geena Davis relembrou uma audição de 1985 para uma comédia que se tornou clássica. Ela estava se candidatando ao papel principal feminino. A resposta que recebeu foi simples: ela não era atraente o suficiente para o papel.

Uma frase dita sem rodeios.

Geena Davis, agora com 70 anos, relembra a conversa com certa retrospectiva. Ela especifica que se lembra de ter sido dita "diretamente" e acrescenta, com humor, que "seu penteado naquele dia provavelmente não a ajudou". O apresentador do podcast, Dax Shepard, respondeu apontando que, na época, uma equipe de produção podia fazer esse tipo de julgamento em voz alta, sem qualquer cautela.

Um papel secundário, transformado por seu pedido.

A história poderia ter terminado aí, mas a equipe de filmagem, encantada com seu talento cômico, estava ansiosa para incluí-la no projeto. Ofereceram-lhe um papel muito mais modesto — o de uma atendente de necrotério, originalmente escrito para um homem e chamado Larry — com o entendimento de que seria feminizado para ela. Sua resposta tornou-se parte da história do filme: ela aceitou o papel, mas queria manter o nome "Larry". O papel principal feminino, no entanto, foi dado à atriz Dana Wheeler-Nicholson.

Uma trajetória que contradiz o veredicto.

O restante de sua carreira foi uma resposta implícita a essa rejeição. No ano seguinte, Geena Davis conseguiu um papel principal em um filme de terror que se tornou um clássico. Em 1988, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Seguiram-se dois grandes filmes no início da década de 1990, um dos quais lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Uma carreira construída precisamente sobre aquilo que a indústria sentia que não via nela.

Um compromisso que amplia o testemunho.

Essa história ganha um significado especial considerando sua trajetória. Geena Davis fundou um instituto de pesquisa dedicado à representação da mulher na mídia, cujo trabalho vem documentando os desequilíbrios na ficção nos últimos vinte anos — o número de personagens femininas, o tempo de fala e os papéis atribuídos. Geena Davis também já falou em diversas ocasiões sobre as dificuldades que enfrenta em relação à aparência em uma indústria que a considera um critério de contratação.

O que essa anedota revela vai além de um simples caso de uma audição malsucedida. Ela nos lembra que, não faz muito tempo, a aparência física podia ser avaliada em voz alta como uma habilidade profissional. O fato de esse depoimento vir de uma atriz que se tornou uma das mais aclamadas de sua geração confere-lhe um significado especial: o critério não era apenas ofensivo, era errado.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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