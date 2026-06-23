"Cortei um monte de cabelo": Meghan Trainor surpreende a família com um novo corte de cabelo.

A cantora e compositora americana Meghan Trainor optou por uma transformação capilar radical — e fez questão de registrar a reação da família. Ela trocou seus longos cabelos loiros por um corte significativamente mais curto, que revelou aos seus entes queridos diante das câmeras. As reações não foram exatamente as que ela esperava, resultando em um momento ao mesmo tempo terno e engraçado.

Uma mudança capilar notável

Conhecida por seus longos cabelos loiros, Meghan Trainor decidiu mudar tudo e adotou um corte chanel curto, que ela apelidou de "chapel de mãe". Essa mudança foi ainda mais surpreendente considerando que, poucos dias antes, ela ainda exibia seu habitual cabelo comprido na festa de aniversário do marido. Para essa transformação, Meghan Trainor confiou a tarefa à cabeleireira Anyssa Maciel, de Los Angeles. "Fiz um chanel de mãe e só o Daryl percebeu, haha. Obrigada, adorei!", escreveu ela na legenda da foto.

Uma revelação familiar

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Meghan Trainor parece animada e um pouco nervosa ao exibir seu novo corte de cabelo. Ela aparece ajeitando os fios antes de entrar na sala onde seu marido, o ator americano Daryl Sabara, está, aguardando sua reação. Ele leva apenas alguns segundos para notar a mudança: surpreso, ele rapidamente elogia a esposa, seguido de um abraço carinhoso. Isso foi o suficiente para tranquilizar Meghan Trainor.

Reações inesperadas

No entanto, nem todos na casa foram tão observadores. Mais tarde no vídeo, Meghan Trainor tenta, em vão, chamar a atenção dos outros membros da família para sua transformação. Visivelmente surpresa por ninguém ter notado a diferença, ela acaba rindo. "Está tão diferente. Cortei um monte de mechas!", diz ela, divertida, enfatizando a extensão da mudança.

Quando os filhos dela se envolvem

Meghan Trainor também pediu a opinião dos filhos. A mãe de três perguntou a eles "o que havia de errado com a minha aparência". A princípio, um dos filhos não conseguiu identificar a mudança; foram necessárias algumas dicas para que ele finalmente percebesse que o penteado da mãe havia mudado. Uma cena espontânea e divertida que encantou os internautas.

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Um momento leve e íntimo

Além da anedota, este vídeo oferece um vislumbre comovente do dia a dia de Meghan Trainor. Embora a maioria dos seus familiares tenha demorado a reagir, a opinião do marido pareceu importar mais do que qualquer outra. Alçada à fama pelo sucesso mundial "All About That Bass", Meghan Trainor não hesita em compartilhar esses momentos cotidianos com seus milhões de seguidores.

Com esse corte "mom chanel", Meghan Trainor passou por uma transformação capilar ousada. E embora nem todos em sua família tenham notado imediatamente o novo corte, a própria Meghan Trainor parece encantada com a escolha. Uma transformação perfeitamente refletida neste momento em família, que é ao mesmo tempo engraçado e emocionante.