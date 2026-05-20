Em um vestido de renda dourada, Heidi Klum causou sensação no tapete vermelho de Cannes.

A modelo, apresentadora de televisão e atriz germano-americana Heidi Klum abrilhantou o tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio) para a exibição do filme "Fjord". Ela optou por um visual espetacular, perfeitamente condizente com seu estilo dramático característico. Seu conjunto, com renda dourada requintada e um casaco de ópera cor creme, rapidamente se tornou um dos looks mais marcantes da noite.

Conjunto de duas peças em renda dourada

No centro da silhueta de Heidi Klum está um conjunto de duas peças feito sob medida, inteiramente confeccionado em renda de Alençon bordada à mão com fios de ouro. O denso e meticulosamente trabalhado motivo floral cobre todo o tecido, capturando a luz com intensidade variável dependendo do ângulo. O top estruturado e ajustado apresenta um decote coração que adiciona um toque romântico. A saia estilo sereia flui em uma coluna fluida antes de se abrir levemente na barra, criando uma silhueta elegante e escultural.

Um casaco de ópera teatral

Para realçar o aspecto cerimonial da aparição, Heidi Klum completou seu look com um casaco de tafetá creme, usado solto sobre os ombros. A peça, particularmente espetacular, distingue-se pelas mangas bufantes volumosas e pelas costas com um drapeado suave. Esse contraste entre a precisão da renda dourada e a leveza do tafetá creme confere ao look um ar verdadeiramente cinematográfico. A cada passo, o casaco ondula, acentuando a teatralidade da silhueta.

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Uma transformação calorosa

Para o seu visual de beleza, Heidi Klum optou por ondas suaves e naturais que suavizaram as linhas estruturadas do seu vestido. A maquiagem adotou tons quentes e ensolarados: uma pele bronzeada e luminosa, olhos sutilmente definidos e lábios adornados com tons dourados. Para completar o look, vários colares dourados foram usados em camadas ao redor do pescoço, complementando perfeitamente a paleta geral da sua silhueta.

Com sua aparição em Cannes, Heidi Klum deu uma verdadeira aula de elegância, baseada no brilho da renda dourada e na teatralidade de um casaco de ópera. Uma silhueta sofisticada e inegavelmente espetacular.