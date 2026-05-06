Vestida com um traje "inusitado", esta atleta cativa todos os olhares.

Léa Michel
@eileengu / Instagram

O Met Gala de 2026 mais uma vez apresentou uma série de looks espetaculares, mas uma convidada em particular chamou a atenção de todos este ano. A esquiadora freestyle e campeã olímpica Eileen Gu surgiu com uma criação deslumbrante e inovadora, causando grande alvoroço no tapete vermelho.

Um vestido que "ganha vida"

A atleta sino-americana não se limitou a desfilar diante dos fotógrafos; ela transformou sua aparição em uma verdadeira performance artística. Seu vestido, desenhado por Iris van Herpen, parecia literalmente ganhar vida a cada movimento. Enquanto caminhava, delicadas bolhas escapavam da peça.

Esta peça espetacular apresentava 15.000 bolhas de vidro meticulosamente integradas ao vestido. Segundo relatos, foram necessárias mais de 2.550 horas de trabalho para criar esta vestimenta, que incorporava um mecanismo oculto para produzir bolhas continuamente.

Um visual que foi amplamente aplaudido.

As reações nas redes sociais foram imediatas. Muitos usuários elogiaram a criação como "inventiva", "mágica" e "extraordinária". Com essa aparição espetacular, Eileen Gu conseguiu transformar a moda em um verdadeiro espetáculo ao vivo.

Ao optar por um vestido que era simultaneamente tecnológico, poético e espetacular, Eileen Gu personificou perfeitamente o espírito do Met Gala. Seu look "fora do comum" não só atraiu olhares, como também serviu de lembrete de que a moda pode se tornar um verdadeiro campo para experimentação artística.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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