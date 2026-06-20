Aos 32 anos, Ariana Grande ilumina o palco com um visual "felino".

Ariana Grande retornou aos palcos para sua "Eternal Sunshine Tour", a primeira em quase oito anos. Para marcar a ocasião, a cantora americana exibiu um visual inspirado em felinos: renda preta e uma máscara de gato, para uma entrada verdadeiramente teatral.

O olhar "felino" que cativou a atenção de todos.

Para este momento tão aguardado, Ariana Grande usou um minivestido preto de renda, feito sob medida e com modelagem tipo corset. Com decote halter, gargantilha de renda combinando e painéis vazados, o vestido exalava uma sofisticação sombria. Ela completou o look com botas de cano alto com cadarço, da Christian Louboutin, e, principalmente, uma máscara preta estilo "Mulher-Gato", a verdadeira peça central deste visual felino. Todo o conjunto, com styling de Law Roach, foi finalizado com seu característico rabo de cavalo alto e delineador gráfico.

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Uma referência ao seu mundo.

Essa temática felina está longe de ser insignificante. Ela ecoa diretamente o videoclipe de sua música "the boy is mine", no qual Ariana Grande exibe uma estética inspirada em gatos. Fãs de longa data também reconhecerão uma referência às suas famosas orelhas de gato, que ela praticamente nunca tirou entre 2014 e 2016. Ao longo dos anos, esse motivo se tornou uma verdadeira assinatura de seu estilo visual.

Um retorno muito aguardado

Além do estilo, esta apresentação marca um ponto de virada. Iniciada em 6 de junho em Oakland, Califórnia, a "Eternal Sunshine Tour" acompanha seu álbum de mesmo nome, com lançamento previsto para 2024. Esta é sua primeira vez nos palcos desde 2019, após vários anos dedicados ao cinema, notadamente seu aclamado papel como Glinda em "Wicked". Sem dúvida, seus fãs, que aguardavam ansiosamente por ela, deram uma recepção triunfal a esta artista que retorna ao lugar onde tudo começou.

Entre renda preta, uma máscara de gato e uma referência ao seu passado, Ariana Grande faz um retorno muito aguardado e impecável aos palcos. Fiel ao seu talento para performances e à sua atenção aos detalhes, a cantora prova que não perdeu nada do seu charme. Uma coisa é certa: esse look felino será um dos destaques desta turnê tão esperada.