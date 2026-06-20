Aos 32 anos, Ariana Grande ilumina o palco com um visual "felino".

Julia P.
@arianagrande / Instagram

Ariana Grande retornou aos palcos para sua "Eternal Sunshine Tour", a primeira em quase oito anos. Para marcar a ocasião, a cantora americana exibiu um visual inspirado em felinos: renda preta e uma máscara de gato, para uma entrada verdadeiramente teatral.

O olhar "felino" que cativou a atenção de todos.

Para este momento tão aguardado, Ariana Grande usou um minivestido preto de renda, feito sob medida e com modelagem tipo corset. Com decote halter, gargantilha de renda combinando e painéis vazados, o vestido exalava uma sofisticação sombria. Ela completou o look com botas de cano alto com cadarço, da Christian Louboutin, e, principalmente, uma máscara preta estilo "Mulher-Gato", a verdadeira peça central deste visual felino. Todo o conjunto, com styling de Law Roach, foi finalizado com seu característico rabo de cavalo alto e delineador gráfico.

Uma referência ao seu mundo.

Essa temática felina está longe de ser insignificante. Ela ecoa diretamente o videoclipe de sua música "the boy is mine", no qual Ariana Grande exibe uma estética inspirada em gatos. Fãs de longa data também reconhecerão uma referência às suas famosas orelhas de gato, que ela praticamente nunca tirou entre 2014 e 2016. Ao longo dos anos, esse motivo se tornou uma verdadeira assinatura de seu estilo visual.

Um retorno muito aguardado

Além do estilo, esta apresentação marca um ponto de virada. Iniciada em 6 de junho em Oakland, Califórnia, a "Eternal Sunshine Tour" acompanha seu álbum de mesmo nome, com lançamento previsto para 2024. Esta é sua primeira vez nos palcos desde 2019, após vários anos dedicados ao cinema, notadamente seu aclamado papel como Glinda em "Wicked". Sem dúvida, seus fãs, que aguardavam ansiosamente por ela, deram uma recepção triunfal a esta artista que retorna ao lugar onde tudo começou.

Entre renda preta, uma máscara de gato e uma referência ao seu passado, Ariana Grande faz um retorno muito aguardado e impecável aos palcos. Fiel ao seu talento para performances e à sua atenção aos detalhes, a cantora prova que não perdeu nada do seu charme. Uma coisa é certa: esse look felino será um dos destaques desta turnê tão esperada.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Por que a cor do vestido de Chase Infiniti está causando tanta polêmica?
Article suivant
"Ela nunca esteve tão linda": Jennifer Lopez incendeia a internet com um look deslumbrante.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"O que ela está fazendo aqui?": Taylor Swift criticada por comparecer ao jogo dos Knicks

A presença de Taylor Swift no Jogo 4 das Finais da NBA não passou despercebida — e até...

"Ela nunca esteve tão linda": Jennifer Lopez incendeia a internet com um look deslumbrante.

Jennifer Lopez continua a deslumbrar. A cantora e atriz americana compartilhou uma série de fotos no Instagram com...

Por que a cor do vestido de Chase Infiniti está causando tanta polêmica?

Uma simples publicação no Instagram pode, às vezes, gerar grandes discussões. A atriz americana Chase Infiniti compartilhou recentemente...

"Ela parece um palhaço": a maquiagem de Doja Cat gera reações diversas.

A rapper americana Doja Cat nunca gostou de seguir a multidão, e provou isso mais uma vez. Em...

Aos 40 anos, a modelo Irina Shayk opta por uma silhueta minimalista.

A modelo russa Irina Shayk continua a impressionar com seu estilo. Ela compartilhou uma série de fotos minimalistas,...

Gisele Bündchen está deslumbrante em um blazer escultural com um design espetacular.

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen faz uma aparição particularmente espetacular no mundo da moda. Ela posa com uma...