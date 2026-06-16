Com calças jeans de cintura baixa, Kylie Jenner revive uma tendência icônica dos anos 2000.

Kylie Jenner tem um talento especial para reviver tendências. A empresária americana compartilhou uma série de fotos com uma estética inconfundivelmente anos 2000, na qual resgata uma peça icônica daquela década: a calça jeans de cintura baixa. Um retorno às raízes da moda, perfeitamente alinhado com a onda nostálgica que inspira tanto as passarelas quanto as redes sociais.

O grande retorno das calças de cintura baixa

Nessas fotos com efeito granulado retrô, que lembram editoriais do início dos anos 2000, Kylie Jenner posa com jeans de cintura baixa combinados com uma blusa preta básica. O cenário — uma janela com vista para prédios de Nova York e livros antigos no chão — acentua essa atmosfera vintage. Em outra foto, ela apresenta a tendência em uma versão mais solta, com jeans de pernas largas e fluidas. Duas variações da mesma peça-chave, que se tornou o símbolo do ressurgimento do guarda-roupa "Y2K".

Kylie Jenner para o verão de 2026 da KHY. pic.twitter.com/1Wc1p3VQkX — Luv (@cherrymagazinee) 11 de junho de 2026

Kylie Jenner, criadora de tendências

Calças de cintura baixa são uma daquelas tendências que dividem opiniões. Consideradas por muito tempo ultrapassadas, até mesmo "bregas", elas têm visto um ressurgimento significativo em popularidade nas últimas temporadas. Embora o retorno das calças de cintura baixa seja perceptível em todos os lugares, Kylie Jenner desempenhou um papel fundamental. Ela está constantemente na vanguarda dessa estética dos anos 2000, que incorpora em suas diversas aparições. Ao exibir esse look, ela confirma seu status como uma verdadeira criadora de tendências.

Com essas calças jeans de cintura baixa, Kylie Jenner faz mais uma referência aos anos 2000, confirmando que essa década nunca foi uma inspiração tão forte para a moda atual. Sem surpresas, isso certamente inspirará uma nova onda de entusiastas do estilo "Y2K".

