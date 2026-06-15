Selena Gomez compartilha fotos com o marido que geram reações

Léa Michel
@selenagomez / Instagram

A cantora e compositora americana Selena Gomez está claramente se divertindo. Ela compartilhou uma série de fotos carinhosas no Instagram com seu marido, o produtor e compositor Benny Blanco. Acompanhada de uma mensagem afetuosa, a publicação rapidamente gerou reações de seus seguidores, que variaram de expressões sinceras a comentários mais superficiais.

Uma publicação emocionante

Neste carrossel de fotos, o casal aparece em momentos espontâneos do dia a dia: sentados lado a lado em um sofá com uma paisagem nevada ao fundo, tirando uma selfie em frente ao espelho ou posando juntos ao ar livre. Essas imagens íntimas e luminosas, bem distantes dos holofotes do tapete vermelho, ilustram a forte ligação entre eles. Na legenda, Selena Gomez incluiu uma mensagem carinhosa para o marido: "A distância importa tão pouco quando alguém importa tanto... Sinto sua falta", escreveu ela, referindo-se à separação causada por seus compromissos profissionais.

Reações mistas

Como costuma acontecer com esse casal, a publicação gerou reações diversas. Muitos internautas elogiaram a química entre os dois, inundando-os com mensagens carinhosas e comentários do tipo "casal perfeito". Outros, no entanto, fizeram comentários superficiais, comparando a aparência do casal. Esses comentários foram rapidamente rebatidos pelos fãs, que lembraram a todos que "o mais importante é o amor e a conexão demonstrados por Selena Gomez e Benny Blanco".

Um casal com muitos seguidores

Os dois artistas se conhecem há cerca de dez anos e inicialmente colaboraram musicalmente antes de oficializarem o relacionamento no final de 2023. Noivos em dezembro de 2024, casaram-se em setembro de 2025 em uma cerimônia na Califórnia, rodeados por diversas celebridades. Selena Gomez descreveu repetidamente esse relacionamento como o mais tranquilo que já viveu, enfatizando a importância de estar com alguém que a respeita. O casal também compartilha regularmente momentos do seu dia a dia.

Com esta publicação, Selena Gomez oferece aos seus fãs mais uma prova do amor que sente por Benny Blanco. Entre carinho, humor e cumplicidade, o casal confirma o seu estatuto de dupla favorita de parte do público — ao ponto de transformar uma simples declaração à distância num genuíno momento de conexão.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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