Aos 55 anos, a modelo Naomi Campbell exibe um look "totalmente jeans" em Paris.

A supermodelo britânica-jamaicana Naomi Campbell chamou a atenção em um evento recente na Disneyland Paris. O ícone da moda causou sensação com um look todo jeans que gerou grande repercussão nas redes sociais. Convidada para o evento de inauguração do Disney Adventure World e do Mundo de Frozen, ela demonstrou que o jeans continua sendo uma peça essencial no guarda-roupa moderno.

Uma aparição memorável na Disneylândia de Paris.

Conhecida por sua influência duradoura na indústria da moda, Naomi Campbell continua a afirmar seu estilo com confiança. Para esta ocasião, ela escolheu uma silhueta estruturada composta por peças em jeans escuro, criando um conjunto minimalista e sofisticado. Ela combinou a roupa com uma blusa de gola alta em um tom coordenado, reforçando a harmonia visual de todo o look.

O look também se destacou pelo corte gráfico, com um blazer estruturado e calças de pernas largas, ressaltando uma estética contemporânea. Naomi Campbell completou o visual com um par de óculos de sol futuristas, adicionando um toque moderno à inspiração atemporal em jeans.

Um visual elogiado pelos internautas

A escolha de um look todo em jeans, repaginado em um estilo moderno, gerou inúmeras reações positivas online. Diversos observadores destacaram a elegância da silhueta e a capacidade de Naomi Campbell de reinventar clássicos da moda. O jeans, constantemente repaginado por estilistas, confirma, assim, seu lugar essencial nas tendências atuais.

Uma influência ainda forte na moda

Figura de destaque nas passarelas por várias décadas, Naomi Campbell continua a despertar interesse com suas aparições públicas. Sua presença neste evento ilustra a influência duradoura das supermodelos dos anos 1990, cujo impacto permanece visível na indústria da moda e na cultura popular.

Sua escolha estilística também demonstra a capacidade do jeans de se adaptar a diferentes gerações, confirmando seu status como uma peça versátil. Esse look "total jeans" faz parte de uma tendência mais ampla que valoriza silhuetas estruturadas e materiais sustentáveis.

Com essa aparição em Paris, Naomi Campbell confirma seu status como um ícone fashion atemporal. Seu look todo jeans, amplamente elogiado pelo público, demonstra que certas peças icônicas continuam a evoluir, mantendo seu apelo. Isso é mais uma prova de que Naomi Campbell é uma referência de estilo, independentemente do contexto ou da estação.