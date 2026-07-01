"Elegância sem esforço": Bella Hadid exibe um look casual.

A modelo americana Bella Hadid compartilhou uma série de fotos do seu dia a dia no Instagram, exibindo um estilo descomplicado. Essa demonstração de "elegância sem esforço" cativou seus seguidores, que elogiaram especialmente seus cabelos loiros dourados.

Um guarda-roupa descontraído e sem esforço.

Ao longo deste carrossel, Bella Hadid exibe diversos looks com uma pegada natural e minimalista. Às vezes, a vemos com uma camiseta branca e calça clara em uma selfie no espelho, outras vezes com um vestido branco delicado e romântico com babados, e outras ainda com uma regata branca combinada com jeans flare de cintura baixa, banhada de luz. São peças simples e atemporais que enfatizam a elegância discreta. Essa abordagem ilustra perfeitamente a arte de se vestir com leveza.

Loiro, uma cor com a qual todos concordam.

O motivo pelo qual essas fotos fizeram tanto sucesso também se deve a um detalhe que não passou despercebido: seu cabelo loiro. Normalmente com longos fios escuros, Bella Hadid está deslumbrante aqui com um tom mais ensolarado que ilumina sua pele bronzeada. Nos comentários, muitos de seus seguidores elogiaram a escolha, com alguns dizendo que "amaram essa cor nela". Parece ser uma transformação capilar aclamada por todos.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Bella 🦋 (@bellahadid)

A arte da "modelo fora de serviço"

Essas imagens confirmam o talento de Bella Hadid para o estilo "modelo fora das passarelas" — aquele visual descontraído que as modelos exibem fora das passarelas. Longe dos sofisticados looks do tapete vermelho, a estrela aposta em peças básicas bem escolhidas, beleza natural e uma atitude relaxada. Essa elegância discreta, paradoxalmente, exige um verdadeiro senso de estilo e claramente inspira seus milhões de seguidores.

Com esse visual descontraído e seus cabelos com efeito de sol, Bella Hadid prova que elegância e simplicidade muitas vezes andam juntas. Entre peças básicas bem escolhidas e uma beleza radiante, ela entrega um look descomplicado que confirma, mais uma vez, seu status icônico. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.