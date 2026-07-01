"Elegância sem esforço": Bella Hadid exibe um look casual.

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

A modelo americana Bella Hadid compartilhou uma série de fotos do seu dia a dia no Instagram, exibindo um estilo descomplicado. Essa demonstração de "elegância sem esforço" cativou seus seguidores, que elogiaram especialmente seus cabelos loiros dourados.

Um guarda-roupa descontraído e sem esforço.

Ao longo deste carrossel, Bella Hadid exibe diversos looks com uma pegada natural e minimalista. Às vezes, a vemos com uma camiseta branca e calça clara em uma selfie no espelho, outras vezes com um vestido branco delicado e romântico com babados, e outras ainda com uma regata branca combinada com jeans flare de cintura baixa, banhada de luz. São peças simples e atemporais que enfatizam a elegância discreta. Essa abordagem ilustra perfeitamente a arte de se vestir com leveza.

Loiro, uma cor com a qual todos concordam.

O motivo pelo qual essas fotos fizeram tanto sucesso também se deve a um detalhe que não passou despercebido: seu cabelo loiro. Normalmente com longos fios escuros, Bella Hadid está deslumbrante aqui com um tom mais ensolarado que ilumina sua pele bronzeada. Nos comentários, muitos de seus seguidores elogiaram a escolha, com alguns dizendo que "amaram essa cor nela". Parece ser uma transformação capilar aclamada por todos.

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Uma postagem compartilhada por Bella 🦋 (@bellahadid)

A arte da "modelo fora de serviço"

Essas imagens confirmam o talento de Bella Hadid para o estilo "modelo fora das passarelas" — aquele visual descontraído que as modelos exibem fora das passarelas. Longe dos sofisticados looks do tapete vermelho, a estrela aposta em peças básicas bem escolhidas, beleza natural e uma atitude relaxada. Essa elegância discreta, paradoxalmente, exige um verdadeiro senso de estilo e claramente inspira seus milhões de seguidores.

Com esse visual descontraído e seus cabelos com efeito de sol, Bella Hadid prova que elegância e simplicidade muitas vezes andam juntas. Entre peças básicas bem escolhidas e uma beleza radiante, ela entrega um look descomplicado que confirma, mais uma vez, seu status icônico. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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