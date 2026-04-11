Aos 42 anos, Olivia Wilde adota uma silhueta minimalista no tapete vermelho.

A atriz, produtora, diretora e roteirista irlandesa-americana Olivia Wilde marcou presença no Fashion Trust US Awards 2026. O evento, que destaca estilistas emergentes por meio de auxílio financeiro e apoio profissional, reuniu diversas personalidades do mundo do cinema e da moda.

Uma silhueta marcante no Fashion Trust US Awards

Para a ocasião, Olivia Wilde optou por um look minimalista, composto por um top branco tomara que caia de alças finas combinado com uma saia longa preta. Esse contraste de cores atemporal criou uma silhueta elegante e moderna, em sintonia com as tendências atuais que privilegiam linhas retas e combinações discretas. O top curto e estruturado valorizou a figura de Olivia Wilde, mantendo um visual refinado. A saia longa e fluida preta adicionou um toque sofisticado ao conjunto.

Olivia Wilde completou seu look com uma estola preta e sapatos combinando, realçando o equilíbrio visual da produção. Esse tipo de combinação, baseada em peças essenciais e linhas limpas, ilustra o crescente interesse pela moda minimalista, que prioriza a qualidade das linhas em vez da profusão de detalhes.

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Maquilhagem subtil para uma elegância natural

Para o seu visual de beleza, Olivia Wilde optou por uma maquiagem minimalista, que complementou perfeitamente o estilo do seu look. O cabelo solto reforçou ainda mais essa estética clean. As mechas emolduravam o rosto de forma simples, reforçando a impressão de um look elegante e equilibrado. Os acessórios foram discretos, incluindo uma gargantilha que adicionou um toque contemporâneo sem comprometer a silhueta de Olivia Wilde.

Uma estética simples que se alinha com as tendências atuais.

A escolha por uma silhueta minimalista faz parte de uma tendência duradoura vista em muitos tapetes vermelhos nas últimas temporadas. Cortes simples, paletas de cores limitadas e tecidos elegantes permitem a criação de looks que são ao mesmo tempo modernos e atemporais.

Ao optar por um look composto por peças essenciais e uma maquiagem discreta, Olivia Wilde oferece uma interpretação refinada do estilo minimalista. Essa abordagem continua a atrair olhares graças à sua capacidade de transcender tendências, mantendo uma elegância natural.