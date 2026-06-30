Penélope Cruz rende-se ao "bob de fim de semana", a tendência capilar chique do momento.

A atriz espanhola Penélope Cruz aderiu à mais recente tendência de corte de cabelo: o "bob de fim de semana". Um corte chique e ao mesmo tempo descontraído, criado por seu cabeleireiro favorito.

Um novo corte de cabelo para a promoção do filme "O Convite".

Durante a promoção de seu novo filme "O Convite", dirigido pela atriz, produtora, diretora e roteirista irlandesa-americana Olivia Wilde, Penélope Cruz aproveitou um dia de imprensa em Los Angeles para estrear um novo corte de cabelo. Ela optou por uma mudança sutil, porém inegavelmente moderna. O "bob de fim de semana" de Penélope Cruz fica perfeitamente entre o queixo e os ombros. Esse comprimento oferece diversas vantagens estilísticas: emoldura o rosto, melhora a postura e permite penteados fáceis para diferentes ocasiões.

Essa abordagem está em consonância com a estratégia que ela cultiva desde o início: evoluir sutilmente sua imagem por meio de uma linguagem estilística altamente coerente. Uma transformação discreta, mas imediatamente notada pelos entusiastas da moda e da beleza.

"Algo que te faça sentir livre"

O novo corte de cabelo de Penélope Cruz tem um nome particularmente sugestivo: o "bob de fim de semana". Este termo, cunhado pelo cabeleireiro da atriz, Dimitris Giannetos, refere-se a um corte que fica na altura da nuca, algures entre um bob clássico e um long bob. Este comprimento intermédio, a meio caminho entre um bob curto e um long bob, representa na perfeição a tendência dos cortes de cabelo "mais livres e menos estruturados".

Em uma publicação no Instagram dedicada a essa transformação, Dimitris Giannetos compartilhou sua filosofia por trás do novo corte. "Eu queria criar algo fresco e descontraído para Penélope", escreveu. Ele então explicou: "Mantendo o luxo de um corte na altura do queixo e dos ombros, mas adicionando textura, exatamente a energia que você tem em um fim de semana! Algo que te faça sentir livre!"

Uma maquiagem com efeito bronzeado para completar o look.

Para exibir seu novo corte de cabelo, Penélope Cruz optou por uma maquiagem propositalmente quente. Seu look de beleza apresentava uma pele bronzeada e luminosa, complementada por um olho esfumado em tons de marrom particularmente quentes. O delineador preto definiu seus olhos, que foram alongados por cílios longos e volumosos. Suas bochechas foram realçadas com um blush rosado, enquanto seus lábios foram destacados com um batom malva matte.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Uma tendência capilar que está na moda.

Além do caso específico de Penélope Cruz, o "bob de fim de semana" faz parte de uma tendência capilar mais ampla que estará em alta durante o verão de 2026. Após várias temporadas dominadas por cortes longos e estruturados, a moda capilar está gradualmente retornando aos comprimentos médios e texturas mais "livres". O "bob despojado", o "cabelo de praia", o "bob bagunçado": todos esses termos se referem à mesma busca por uma "espontaneidade controlada".

Com seu "corte bob de fim de semana", Penélope Cruz adota um dos cortes de cabelo mais modernos do verão. Ela confirma sua capacidade de se reinventar com sutileza: uma demonstração de que as tendências capilares "reais" não são aquelas que impõem um estilo rígido, mas sim aquelas que abrem um novo horizonte de liberdade.