Bradley Cooper responde às acusações de cirurgia plástica.

Bradley Cooper finalmente pôs fim ao mistério em torno de seu rosto. Convidado do podcast " Smartless ", o ator, diretor e produtor americano abordou os persistentes rumores de cirurgia plástica que circulam nas redes sociais há meses.

Bradley Cooper quebra o silêncio

Durante sua participação no programa apresentado pelo ator canadense-americano Will Arnett, pelo ator, diretor e produtor americano Jason Bateman e pelo ator e produtor americano Sean Hayes, a conversa rapidamente desviou para um tópico inesperado: sua aparência. Will Arnett contou como frequentemente lhe perguntam qual segredo pouco conhecido ele poderia revelar sobre seu amigo Bradley Cooper, dada a especulação desenfreada em torno de uma possível cirurgia plástica. Foi então que ele proferiu uma frase que resumiu tudo: "Todo mundo acha que o Bradley fez cirurgia, mas o que as pessoas não sabem é que ele não fez."

"É claro que ele não fez nada."

Will Arnett, quase irritado, insiste, repetindo que "é claro que ele não fez nada", enquanto Jason Bateman concorda com a cabeça. Bradley Cooper então confirma que, nas últimas semanas, estranhos o abordaram para dizer o quão bem ele está, às vezes insinuando uma mudança "suspeita". O ator, por sua vez, não dá detalhes sobre nenhum procedimento, não menciona um lifting facial, simplesmente sugerindo que seu rosto é resultado do tempo, trabalho árduo... e da percepção dos outros.

Rumores, redes e imagem pública

Os apresentadores também denunciaram "os absurdos" que circulam online, os vídeos que dissecam sua suposta "transformação" como se fosse um caso contra ele. Nas redes sociais, algumas pessoas se obcecam em comparar fotos, convencidas de que a verdade está escondida em um ângulo de luz diferente ou em uma ruga desbotada. Ao se recusar a dar mais detalhes, Bradley Cooper optou por uma resposta firme, porém enigmática: negou tudo, sem alimentar ainda mais os rumores.

Ironicamente, o homem que já esteve no centro da controvérsia por usar uma prótese nasal em "Maestro" se vê mais uma vez sendo julgado por sua aparência em vez de seu trabalho. No entanto, com seu novo filme "Is This Thing On?", que ele dirigiu e no qual Will Arnett interpreta o papel principal, é seu talento que deve permanecer em destaque.