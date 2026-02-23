Vestida com um traje gótico, esta modelo irlandesa cativa o olhar.

Em um vestido vermelho com detalhes góticos, a personalidade da TV, apresentadora e modelo irlandesa Maura Higgins literalmente hipnotizou o tapete vermelho do BAFTA 2026, transformando sua aparição em uma verdadeira performance de moda.

Uma aparição "vampírica" no BAFTA de 2026.

Na cerimônia de casamento em Londres, no dia 22 de fevereiro de 2026, Maura Higgins optou por uma criação dramática, ultraestruturada e em tom vermelho escuro. A modelo irlandesa, já conhecida por seus looks na televisão, confirmou seu status de "musa gótica" com este vestido tomara que caia de corpete estruturado, cujo decote parecia literalmente flutuar ao redor de seu pescoço.

Essa ilusão de ótica foi realçada por um aplique preto brilhante, que criou um padrão quase sobrenatural contra o vermelho. Na parte de trás, uma cauda preta estendia a peça, dando a impressão de uma sombra seguindo-a passo a passo no tapete vermelho. O conjunto formava uma obra de arte vestível, em algum lugar entre a alta-costura futurista e o romantismo sombrio.

Acessórios e produtos de beleza

Para complementar o visual inspirado em tecidos, Maura Higgins optou por longas luvas pretas transparentes, que alongaram seus braços e acentuaram o ar sensual do look. Seu cabelo, preso em um coque baixo, emoldurou o rosto e exibiu uma maquiagem impecável, pele perfeita, contornos definidos e um sofisticado batom nude.

Ao escolher acessórios minimalistas e coordenados, Maura Higgins permitiu que o vestido permanecesse o foco absoluto. O resultado: uma silhueta coesa e magnética, concebida como um todo e não como uma simples coleção de peças.

De "Love Island" a ícone da moda

Maura Higgins, que surgiu na versão britânica de "Love Island" em 2019, construiu gradualmente uma imagem forte, mesclando reality shows, animação e moda. Ela participou de programas como "Dancing on Ice", "Cooking with the Stars", "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" e, mais recentemente, "The Traitors US", onde seus figurinos — chapéus, ternos e silhuetas vanguardistas — causaram um impacto duradouro.

Ao mesmo tempo, ela se consolidou como modelo e embaixadora de marcas, multiplicando colaborações nos setores de moda e beleza, até se tornar presença constante no tapete vermelho e nas primeiras filas dos desfiles. Em Nova York, em janeiro de 2026, ela já era notícia por usar um look Christopher Kane sem calças, combinando um blazer decotado, um cinto corset e meia-calça de renda preta.

Com este vestido ilusão vermelho e preto no BAFTA, Maura Higgins abandona o estilo "recatado" para abraçar completamente uma estética gótica e teatral. Embora tenha começado como estrela de reality show, ela se consolidou como um verdadeiro ícone da moda, capaz de brilhar tanto quanto as atrizes mais badaladas.