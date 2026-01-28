"Incrivelmente elegante": esta modelo americana causa uma impressão marcante em um vestido de alta costura.

Karlie Kloss brilhou recentemente na Semana de Alta Costura de Paris com um vestido Dior que provou que tecidos transparentes e costas abertas são a dupla perfeita no mundo da moda. A modelo e dançarina americana compartilhou o look no Instagram, causando sensação entre seus fãs.
Uma criação magistral da Dior para o Pré-Outono 2026.
Da coleção Pre-Fall 2026 da Dior, assinada por Jonathan Anderson, este vestido preto em tecido fosco diáfano cativa com seu contraste marcante. Na frente, um decote alto, assimétrico e de um ombro só, juntamente com mangas bufantes três-quartos ajustadas nos punhos, criam uma silhueta sofisticada. A barra assimétrica flui graciosamente, enquanto as costas com decote profundo revelam a pele em uma tensão perfeitamente dramática.
Um estilo minimalista que destaca o vestido.
Criado por Natasha Colvin, o visual minimalista permite que o ambiente brilhe. Karlie opta por scarpins Dior Muse pretos com bico quadrado e tira fina, além de uma bolsa Dior Cigale. Ricky Fraser cria um coque baixo com mechas soltas, e Tobi Henney aplica uma maquiagem leve: delineador preto e sombra rosa.
Karlie Kloss demonstra brilhantemente que o verdadeiro poder sartorial surge do contraste sutil, sem cores berrantes ou enfeites supérfluos. Este look parisiense redefine a elegância moderna na Alta Costura.