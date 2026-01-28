Search here...

"Incrivelmente elegante": esta modelo americana causa uma impressão marcante em um vestido de alta costura.

Léa Michel
@karliekloss/Instagram

Karlie Kloss brilhou recentemente na Semana de Alta Costura de Paris com um vestido Dior que provou que tecidos transparentes e costas abertas são a dupla perfeita no mundo da moda. A modelo e dançarina americana compartilhou o look no Instagram, causando sensação entre seus fãs.

Uma criação magistral da Dior para o Pré-Outono 2026.

Da coleção Pre-Fall 2026 da Dior, assinada por Jonathan Anderson, este vestido preto em tecido fosco diáfano cativa com seu contraste marcante. Na frente, um decote alto, assimétrico e de um ombro só, juntamente com mangas bufantes três-quartos ajustadas nos punhos, criam uma silhueta sofisticada. A barra assimétrica flui graciosamente, enquanto as costas com decote profundo revelam a pele em uma tensão perfeitamente dramática.

Um estilo minimalista que destaca o vestido.

Criado por Natasha Colvin, o visual minimalista permite que o ambiente brilhe. Karlie opta por scarpins Dior Muse pretos com bico quadrado e tira fina, além de uma bolsa Dior Cigale. Ricky Fraser cria um coque baixo com mechas soltas, e Tobi Henney aplica uma maquiagem leve: delineador preto e sombra rosa.

Karlie Kloss demonstra brilhantemente que o verdadeiro poder sartorial surge do contraste sutil, sem cores berrantes ou enfeites supérfluos. Este look parisiense redefine a elegância moderna na Alta Costura.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Ela poderia ser modelo": aos 31 anos, esta atriz está redefinindo o conceito de "elegância coreana".
Article suivant
Aos 47 anos, Laetitia Casta eleva um vestido com um acessório de moda inesperado.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Engordei": Miss França fala sobre a pressão constante sobre seu corpo.

Angélique Angarni-Filopon, eleita Miss França 2025, falou abertamente sobre sua relação complexa com o próprio corpo após um...

Aos 47 anos, Laetitia Casta eleva um vestido com um acessório de moda inesperado.

Laetitia Casta cativou a todos recentemente no primeiro desfile de Alta Costura Primavera/Verão 2026 de Jonathan Anderson para...

"Ela poderia ser modelo": aos 31 anos, esta atriz está redefinindo o conceito de "elegância coreana".

Bae Suzy (nome verdadeiro Bae Su-ji), um ícone sul-coreano adorado, continua a fascinar com sua aura única e...

"Magnífico": Esta estrela impressiona internautas na praia

A rapper americana Coi Leray, com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e uma indicação ao BET...

Em Paris, Demi Moore causa sensação com um macacão escultural.

A Semana de Moda de Alta Costura de Paris mais uma vez fez jus à sua promessa de...

Amber Heard quebra o silêncio sobre o cyberbullying que sofre.

A atriz e produtora americana Amber Heard quebra o silêncio mais uma vez em "Silenced", um documentário no...

© 2025 The Body Optimist