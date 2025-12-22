Aos 45 anos, o look de aniversário de Christina Aguilera incendeia a internet.

Para comemorar seu 45º aniversário, Christina Aguilera provou mais uma vez que sabe se reinventar. Enquanto muitas celebridades optam por looks espetaculares em suas festas, a cantora americana escolheu uma abordagem mais discreta, porém igualmente marcante. Seu visual, ao mesmo tempo invernal e moderno, combina elegância e modernidade em uma estética inegavelmente da Geração Z.

O visual branco que ilumina o inverno

A cantora, compositora e empresária optou por um minivestido branco de mangas compridas com um decote ombro a ombro discreto. Esse detalhe realçou delicadamente sua postura e brilho natural, complementados por um toque de glitter corporal. Para completar o look, ela escolheu uma meia-calça arrastão combinando. O conjunto foi ainda mais sofisticado com scarpins vermelhos brilhantes, um chapéu estiloso e alguns acessórios discretos, porém elegantes. Sua maquiagem — batom vermelho vibrante e pele luminosa — juntamente com seu característico cabelo loiro, deram o toque final a esse visual impecável.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Aguilera (@xtina)

Uma chuva de elogios para "Legendina"

No Instagram, seus fãs rapidamente celebraram o evento com Christina Aguilera. Os comentários se multiplicaram, elogiando a beleza e a aura de seu ídolo. De "rainha do aniversário" a "Linda como sempre, Legendtina", a seção de comentários em sua publicação no Instagram se tornou um verdadeiro livro de visitas de admiração e carinho.

Christina Aguilera demonstra mais uma vez que estilo pode ser expresso através de confiança e atenção aos detalhes. Ela inspira seus fãs com uma ousadia elegantemente controlada e um senso de moda único.