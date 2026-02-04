"Envelhecer é muito positivo": aos 57 anos, esta modelo celebra a beleza sem restrições.

A modelo americana Christy Turlington continua a desafiar os estereótipos relacionados à idade no mundo da moda e da beleza. Nomeada embaixadora global da Lancôme, ela defende uma visão serena e positiva do envelhecimento. Distante das pressões sociais, ela preza pelo bem-estar holístico, que engloba rotinas minimalistas, espiritualidade e autenticidade.

Um ícone dos anos 90 que transcende épocas.

Christy Turlington, um dos rostos mais icônicos das supermodelos dos anos 90, ao lado de Cindy Crawford e Naomi Campbell, é uma figura respeitada, admirada e ainda influente. Com mais de 500 capas de revistas e campanhas inesquecíveis, notavelmente para a Calvin Klein, ela personifica uma beleza elegante e serena desde sua estreia. Ela cultivou esse estilo de vida equilibrado longe do frenesi da mídia, priorizando escolhas de carreira ponderadas e um profundo crescimento pessoal.

Um novo palco

No início de 2026, Christy Turlington juntou-se à prestigiada família de embaixadoras da Lancôme. Esta parceria foi uma escolha natural, já que a sua filosofia pessoal está perfeitamente alinhada com os valores da marca. "Estou muito orgulhosa desta nova parceria. A beleza é, para mim, um veículo para a mudança positiva, e eu abraço completamente a ideia de envelhecer com alegria e otimismo", disse ela à Madame Figaro .

Envelhecer: um caminho para a plenitude.

A palavra "envelhecimento" não assusta Christy Turlington; muito pelo contrário. "Cada ano é melhor que o anterior. Você aprende a se conhecer melhor, a estar mais em sintonia consigo mesma. Então, para mim, envelhecer continua sendo algo muito positivo", afirma ela com convicção. Uma mensagem poderosa que vai na contramão do discurso ansioso sobre o envelhecimento, especialmente direcionado às mulheres.

Essa visão serena sobre a passagem do tempo também se explica por seu estilo de vida, resolutamente focado na harmonia entre corpo e mente. Entusiasta do yoga há décadas — ela publicou um livro sobre o assunto em 2005 — e ávida corredora e caminhante, ela descreve essas práticas como essenciais para seu equilíbrio pessoal. "O yoga me traz de volta ao centro; é meu primeiro amor. É como um tratamento para o corpo e para a mente."

Uma beleza sem artifícios ou limitações.

No mundo da beleza, Christy Turlington personifica o minimalismo. Sua rotina é simples, focada na qualidade, na experiência sensorial e no respeito próprio. "Quero parecer saudável, descansada e hidratada. Idealmente, prefiro que pareça que não estou usando maquiagem." Essa filosofia de "menos é mais" ressoa fortemente em uma indústria que está evoluindo rumo a uma maior inclusão, diversidade e autenticidade.

Ela também acolhe com satisfação esta mudança de paradigma na indústria cosmética: "A inclusão é, sem dúvida, a mudança mais significativa dos últimos anos. A beleza não pode ser singular nem padronizada. Ela se expressa de mil maneiras."

Uma ativista pelos direitos das mulheres

Além de modelo, Christy Turlington também é uma ativista engajada. Ela fundou a associação Every Mother Counts após enfrentar complicações durante sua primeira gravidez. Ela defende um melhor acesso aos cuidados maternos em todo o mundo. Seu compromisso se alinha perfeitamente com sua nomeação para a Lancôme, uma marca com a qual ela compartilha o desejo de promover uma beleza responsável, atenciosa e inclusiva.

Um estilo de vida pacífico

Quando não está viajando, Christy Turlington encontra felicidade em prazeres simples: passar tempo com a família, cozinhar, ler, assistir a filmes ou passear com seus cachorros. "Lar é meu santuário. É onde recarrego as energias." Numa era em que velocidade e desempenho são considerados a norma, ela oferece uma alternativa inspiradora: desacelerar, recentrar-se, escolher a qualidade em vez da quantidade.

Christy Turlington ilustra perfeitamente que é possível envelhecer com serenidade e autenticidade, rejeitando os ditames da eterna juventude. Ela demonstra que a beleza não se limita à aparência, mas se nutre do equilíbrio, do bem-estar e do compromisso. Sua jornada nos inspira a repensar nossa relação com o tempo e a celebrar cada fase da vida como uma oportunidade de crescimento e alegria.